Banki chcą również przekierować swoich klientów na inne usługi, niewymagające wykorzystywania gotówki. Wiele wskazuje na to, że pieniądz cyfrowy może za jakiś czas wyprzeć fizyczny. Pomysł na ograniczenie płatności gotówkowych ma również Unia Europejska, która chce wprowadzić limit do kwoty 10 tysięcy euro. Bruksela zastanawia się też nad wprowadzeniem przepisu, aby w przypadku transakcji gotówkowych powyżej 3 tysięcy euro, sprzedawca miał obowiązek sprawdzić tożsamość klienta i zaraportować o transakcji Generalnemu Inspektoratowi Informacji Finansowej. Obecnie takiej kontroli poddawane są transakcje powyżej 10 tysięcy euro.

Które banki podniosły opłaty w tym roku?

Według danych Narodowego Banku Polskiego banki w naszym kraju wypracowały 27,6 miliardów zł zysku w okresie od stycznia do listopada 2023 roku. Nawiązując do wypowiedzi Michała Konarskiego, analityka Biura Maklerskiego mBanku dla money.pl, tegoroczne zyski powinny być zbliżone do tych z zeszłego roku. Z kolei 2025 rok zapowiada się jeszcze lepiej, bowiem najprawdopodobniej nie będą już obowiązywać rezerwy frankowa i wakacje kredytowe.

Choć banki wciąż zarabiają dużo na odsetkach i tak część z nich wprowadziła podwyżki. Najwięcej takich zmian wystąpiło w zeszłym roku, bowiem aż pięć banków zdecydowało się na korektę cennika - PKO Bank Polski, Pekao SA, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski oraz Credit Agricole. Zmiany uargumentowano wysoką inflacją. Które instytucje ogłosiły aktualizację opłat w tym roku?

mBank

Aktualizacja cennika mBanku wywołała spore niezadowolenie wśród klientów. Od 3 kwietnia osoby, które płaciły do tej pory gotówką, będą musiały przygotować się na dodatkowe opłaty. Przede wszystkim pojawi się spory problem z bezpłatnym korzystaniem z bankomatów. Jakie zmiany wprowadził mBank w tym aspekcie?

W przypadku wypłaty gotówki w bankomacie poniżej kwoty 300 zł, zostanie naliczona opłata w wysokości 2,5 zł.

Bankomaty Euronet i Santander będą traktowane jako obca sieć i w przypadku wybierania gotówki zostanie potrącona opłata w wysokości 5 zł.

Podczas wypłaty gotówki w sklepie (tzw. cashback) zostanie pobrana prowizja w wysokości 2 zł.

Od 4 czerwca bank będzie pobierał opłatę za wypłatę gotówki w bankomacie BLIK-iem, na takich samych zasadach, jak przy wypłacie kartą.

Pracownicy biura prasowego banku wypowiedzieli się na temat podwyżek w rozmowie z Wyborcza.biz.

- W mBanku od dawna stawiamy na transakcje bezgotówkowe i samoobsługę, dlatego podwyższamy opłaty głównie związane z wypłatą gotówki. W ostatnich dwóch latach znacząco wzrosły ceny towarów i usług. Ma to również wpływ na koszty obsługi, które ponosimy - wyjaśniają.

Aktualizacja cennika dotknie również posiadaczy konta Intensive. Do tej pory suma wpływów na konto zwalniająca z opłaty za jego prowadzenie wynosiła 7 tysięcy zł. Od 3 kwietnia będzie to już 10 tysięcy zł. Mniejsze wpływy wiążą się z opłatą 49,5 zł na miesiąc.

Credit Agricole

Od 21 stycznia br. obowiązuje nowy cennik dla kont firmowych w banku Credit Agricole. Dotyczy on kont Solista Biznes, Sonata Biznes, Symfonia Biznes oraz Agricole. Co konkretnie się zmieniło?

Wzrosły opłaty za prowadzenie konta Solista z 10 do 15 zł. Zmieniono również jeden z warunków zwalniających z opłaty - podwyższono z 2 do 3 tysięcy zł wysokość minimalnych wpływów na konto. Podwyższono też opłaty dotyczące pozostałych wyżej wymienionych kont.

Podwyższono opłatę za prowadzenie rachunku walutowego z 10 do 15 zł.

Zwiększono wartość prowizji za wypłatę gotówki w bankomacie z 3 proc. do 3,5 proc. wartości transakcji (minimalna prowizja wynosi 5 zł).

wartości transakcji (minimalna prowizja wynosi 5 zł). Podniesiono także wiele innych opłat związanych z obsługą konta i użytkowaniem karty.

Przyczyną podwyżek ma być inflacja oraz rozwój oferty i dostępnych narzędzi. Niektórych opłat można uniknąć, o ile zapewni się wystarczające wpływy na konto i będzie aktywnie korzystać z bankowości internetowej.

BNP Paribas

Od 1 kwietnia zmieni się również cennik w BNP Paribas. W największym stopniu odczują to posiadacze najczęściej wybieranego rachunku, czyli Konta Otwartego na Ciebie. Powody aktualizacji wytłumaczyła Aldona Skarbek-Jakubowska, Leaderka Tribe’u Bankowość Codzienna w Banku BNP Paribas.

- Wśród nich są niepewność regulacyjna, wciąż niestabilna sytuacja makroekonomiczna czy rosnące obciążenia fiskalne i parafiskalne. Mimo rosnących kosztów pozostajemy jednak zdeterminowani, by utrzymać jak najniższe, często zerowe, opłaty dla naszych aktywnych klientów - wyjaśnia.

Co konkretnie się zmieni?

Dotychczas darmowe Konto Otwarte na Ciebie będzie kosztować 2,5 zł. Opłaty można jednak uniknąć w dość łatwy sposób. Wystarczy przynajmniej raz w miesiącu zalogować się do bankowości internetowej lub aplikacji i mieć aktywną zgodę na kontakt marketingowy.

Zostanie wprowadzona prowizja 4 proc. wartości transakcji za transakcje bezgotówkowe kartą związane z grami losowymi.

Zostanie wprowadzona prowizja za transakcje bezgotówkowe kartą wykonywane jako przekaz pieniężny (np. wpłaty na konto w Revolucie lub transakcje za pośrednictwem Curve). Do końca tego roku prowizja będzie wynosić 2 proc., a od 1 stycznia 2025 roku 4 proc.

BNP Paribas jednocześnie zachęca klientów do płacenia kartą, obniżając opłatę za Kartę Otwartą na Dzisiaj i Kartę Visa Filmową do 0 zł, przy wykonaniu minimum 3 transakcji w poprzednim miesiącu.

Krzysztof Bachta, ekspert z branży bankowości w rozmowie z money.pl przyznał, że “bankom ciążą rosnące koszty obsługi gotówki, a właściciele bankomatów na różne sposoby zachęcają klientów do częstych wypłat. Banki, które każda taka operacja kosztuje, próbują więc ograniczyć ich liczbę lub przerzucić część kosztów na klientów. W ten sposób zachęcają do obrotu bezgotówkowego, który jest dla nich tańszy.”

Z kolei Michał Sobolewski z Domu Maklerskiego BOŚ upatruje przyczyn podwyżek w regulacjach unijnych, które wiążą się z kosztownymi obowiązkami dla banków.