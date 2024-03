Czy sklepy są otwarte w Wielką Sobotę?

W Wielką Sobotę sklepy są otwarte. Nie jest to dzień wolny od pracy. Jak jednak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni, 24 grudnia oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy handel, wykonywanie czynności związanych z handlem oraz powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu są zakazane po godzinie 14.00.

Zazwyczaj jednak sklepy są zamykane wcześniej niż o godzinie 14.00. Małe placówki, w których za ladą stoi właściciel lub jego rodzina, a także sklepy franczyzowe mogą być otwarte dłużej.

Do której otwarte są sklepy w Wielką Sobotę? Lidl, Biedronka i inne

W sobotę 30 marca 2024 roku do godz. 14.00 lub dłużej (decyzja należy do franczyzobiorcy) będą otwarte sklepy sieci Żabka. Lidl czynny będzie do godziny 13.00. Biedronka z kolei otwarta jest tego dnia do 13.30. Kaufland zamknie się o 13.00, a Carrefour i Aldi – o 13.30.

Dni wolne od handlu 2024

