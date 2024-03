Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu z zimowego na letni w 2024 roku ma miejsce w nocy z soboty 30 marca na niedzielę 31 marca. Co ciekawe, będziemy spać krócej w pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Śpimy dłużej czy krócej? Zmiana czasu 2024

Dzisiejsza zmiana czasu sprawi, że będziemy spać godzinę krócej. Zegarki przestawiamy z godziny 2.00 na 3.00.

Zmiana czasu z zimowego na letni

Dzisiejsza zmiana czasu wyjątkowo przypada w święta. W Unii Europejskiej odbywa się to bowiem zawsze w ostatnią niedzielę marca. Zmiana na czas zimowy ma z kolei miejsce w ostatnią niedzielę października.

Przestawianie zegarków – czy to konieczne?

Współcześnie nie musimy już ręcznie przestawiać wszystkich zegarków. Często korzystamy z takich urządzeń, jak komputery, telefony czy tablety – na nich przy zmianie czasu na letni godzina przestawi się automatycznie.

Wady i zalety zmiany czasu na letni

Na zmiany czasu zdarza się nam narzekać – szczególnie, gdy skracają one nasz sen. Przez fakt, że należy przestawić zegarki, problematyczny może być na przykład transport – nocne autobusy czy pociągi tej nocy tracą jedną z godzin w rozkładzie. Ponadto zdarza się zapomnieć o zmianie, nie przestawić zegarków, spóźnić się następnego dnia lub ominąć jakieś spotkania. Ponadto nie zawsze organizm szybko się przyzwyczaja, dla niektórych przestawienie zegarków z 2.00 na 3.00 to kilka kolejnych dni ze zmęczeniem i niewyspaniem.

Niewątpliwą zaletą jest to, że w czasie letnim możemy dłużej cieszyć się naturalnym światłem. Dzięki większej liczbie godzin ze słońcem oszczędzamy energię. Jest to też lepsze dla środowiska naturalnego. Może to również wpływać na bezpieczeństwo na drogach.

Zmiana czasu może wpłynąć na stan zdrowia

Co ciekawe, wiele mówi się też o tym, że zmiana czasu na letni może wpłynąć negatywnie na zdrowie. Musimy się przestawić, zmienia się bowiem rytm dobowy – to wymaga czasu. Wówczas możemy odczuwać zmęczenie, borykać się z obniżoną odpornością, łapać infekcje. Zmiana czasu powoduje wzrost zawałów serca czy udarów mózgu. Nie każdy organizm szybko dostosowuje się do nowych okoliczności.