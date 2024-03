Święta Wielkanocne są w naszym kraju obchodzone bardzo uroczyście i zgodnie z tradycją, która obejmuje m.in. święcenie pokarmów w Wielką Sobotę, procesje czy wspólne śniadanie wielkanocne, podczas którego spożywa się poświęcone potrawy. Które sklepy są otwarte w Święta Wielkanocne, a dokładniej w Niedzielę Wielkanocną?

Niedziela Wielkanocna 2024. Czy sklepy są dziś otwarte?

Niedziela Wielkanocna to jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich obchodzonych przez wyznawców Kościoła katolickiego, prawosławnego czy protestanckiego. Dla chrześcijan jest to symboliczne odrodzenie oraz triumf życia nad śmiercią. Obchody Wielkanocy zazwyczaj zawierają różnorodne elementy, w tym msze święte, nabożeństwa, modlitwy i obrzędy religijne. W Polsce w Wielką Niedzielę większość sklepów jest zamknięta.

Wielka Niedziela z zakazem handlu

Podczas gdy Wielki Piątek nie jest dniem z ograniczonym handlem, a w Wielką Sobotę placówki handlowe będą miały skrócone godziny funkcjonowania, Niedziela Wielkanocna, która przypada na 31 marca, będzie objęta zakazem handlu. To oznacza, że zamknięte pozostaną największe dyskonty i markety, takie jak Lidl, Biedronka, Netto, Dino, Auchan, Aldi, Kaufland czy Stokrotka.

Które sklepy będą otwarte w Wielką Niedzielę?

Nie oznacza to jednak, że wszystkie sklepy będą zamknięte. Otwarte mogą być placówki, w których za ladą stanie właściciel. Oznacza to, że czynne w Niedzielę Wielkanocną mogą być niektóre placówki należące do sklepów sieci Żabka, Carrefour Express i innych sieci franczyzowych.

Otwarte mogą być także małe sklepy, a także stacje benzynowe, kawiarnie, niektóre lodziarnie i piekarnie oraz placówki handlowe na lotniskach czy dworcach kolejowych. Warto pamiętać, że w te dni mogą mieć one jednak skrócone godziny otwarcia.