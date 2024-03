„W najbliższym czasie zaplanowaliśmy ważne prace serwisowe. Wpłyną one na dostępność niektórych funkcji” – informuje w komunikacie ING Bank Śląski.

ING Bank Śląski – utrudnienia dla klientów w weekend

ING Bank Śląski zapowiada prace serwisowe (w nocy z soboty na niedzielę, 2/3 marca, od 23:30 do 6:00).

W tym czasie klienci nie będą mogli korzystać m.in., z:

Bankomatów i wpłatomatów

Systemu bankowości internetowej Moje ING i jego wersji mobilnej

Systemu bankowości internetowej ING Business i jego wersji mobilnej

Płatności BLIK

Przelewów ekspresowych

Płatności internetowych za pomocą Płać z ING

Płatności kartami w Internecie z 3DSecure, czyli tych, które są dodatkowo potwierdzane w aplikacji lub jednorazowym kodem SMS

Automatycznego poboru opłat za przejazd autostradami

Mogą wystąpić również problemy w obsłudze kart (np. w przypadku aktywacji, zmiany limitów transakcyjnych oraz przy nadawaniu kodów PIN).

Lepiej wypłać gotówkę wcześniej…

Jak przygotować się na utrudnienia w usługach bankowych? „Najlepiej wypłać gotówkę, zrób niezbędne przelewy i zakupy poza godzinami prac serwisowych” – podaje w komunikacie ING Bank Śląski.

Co z zastrzeżeniem karty we wspomnianym czasie? Jeśli w nocy z soboty na niedzielę (2/3 marca - od 23:30 do 6:00) klienci będą chcieli zgłosić tę informację, muszą skontaktować się z infolinią banku.