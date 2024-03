Od 1 marca obowiązuje wyższy limit uprawniający do skorzystania ze świadczenia uzupełniającego, znanego jako 500 plus dla seniorów. Zmianie uległa też wartość sumy pobieranych świadczeń, pozwalająca na otrzymanie maksymalnej kwoty wsparcia. Ta forma pomocy jest adresowana do osób, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Choć większość uprawnionych stanowią seniorzy po 75. roku życia, świadczenie może być przyznane wszystkim dorosłym, którzy spełniają warunki.