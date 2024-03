Z tytułu otrzymania spadku należy uiścić podatek od spadków i darowizn. Jednak nie w każdym przypadku jest to konieczność, a co więcej niektórzy w ogóle tej daniny nie zapłacą. Wiele zależy od stopnia pokrewieństwa oraz wartości odziedziczonego majątku. Kto nie musi zgłaszać spadku do urzędu skarbowego?