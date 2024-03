Młodzi rodzice dostaną dodatkowe wsparcie od rządu. Mowa o babciowym, które ma wynieść ok. 1500 złotych miesięcznie.

Babciowe. Kto może otrzymać świadczenie?

Rząd mówił o tym dodatkowym wsparciu finansowym już od jakiegoś czasu. Wiele wskazuje na to, że może ono wejść w życie już za kilka miesięcy, a dokładniej – we wrześniu. Jakie warunki trzeba będzie spełnić, by otrzymać babciowe?

Świadczenie w wysokości ok. 1500 złotych miesięcznie będzie przysługiwało świeżo upieczonym mamom, które zdecydują się wrócić do pracy od razu po urlopie macierzyńskim. Pieniądze te mają pozwolić na opłacenie opieki nad dzieckiem i zachęcić młode kobiety do rozwoju zawodowego.

Nowe świadczenie ma służyć finansowaniu dzieciom opieki w dowolnej formie - żłobka, niani czy babci. Taką osobę trzeba będzie jednak oficjalnie zatrudnić do tego celu na umowę o pracę lub cywilnoprawną, np. umowę zlecenie. Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać babciowe?

każde z rodziców musi pracować,

matka dziecka musi wrócić do pracy (lub podjąć pierwszą) na umowę o pracę, zlecenie bądź dzieło,

dochody brutto mamy muszą być równe lub przekraczać najniższą krajową (4242 zł od stycznia 2024 roku i 4300 zł od lipca 2024 roku),

dziecko nie może być starsze niż 36 miesięcy (trzy lata).

Ile wyniesie babciowe?

Choć w kontekście tego świadczenia mówi się najczęściej o kwocie 1500 zł w tegorocznym budżecie państwa zarezerwowano na ten cel 1,5 miliarda złotych. To oznacza, że albo świadczenie będzie wyższe niż 1500 zł, albo otrzymają je wszyscy rodzice maluchów.

Kiedy wejdzie w życie babciowe?

Według informacji z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej świadczenie ma wystartować w III kwartale 2024 roku. Pierwsze wypłaty mogą więc przypaść na miesiące między lipcem a wrześniem.