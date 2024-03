Projekt ustawy o kryptoaktywach gotowy

Do Rady Ministrów wpłynął projekt ustawy o kryptoaktywach. Jak możemy przeczytać w informacji o przyczynach projektu: "Wprowadzenie nowych przepisów podyktowane jest koniecznością przygotowania ram prawnych dla prawidłowego funkcjonowania rynków kryptoaktywów, niezbędne jest tym samym zapewnienie skutecznego nadzoru i ochrony inwestorówprzez wyposażenie Komisji Nadzoru Finansowego […] w odpowiednie do tego środki". Ustawa ta ma spełniać zadania wynikające z rozporządzenia UE 2023/1114.

Blokowanie rachunków z kryptoaktywami

Jednym z założeń projektu, który wzbudził szczególną czujność, jest blokowanie rachunków kryptowalut. W art. 27 ust. 1 projektu ustawy można bowiem przeczytać, że jeśli Komisja Nadzoru Finansowego pozyska informacje, które dają podejrzenie o popełnieniu przestępstwa oraz wynika z nich, że transakcja, której dokonano lub która dopiero ma zostać wykonana jest związana z przestępstwem, to przewodniczący Komisji lub jego zastępca mogą przekazać podmiotowi nadzorowanemu żądanie dokonania blokady:

prowadzonego przed podmiot adresu rozproszonego rejestru lub rachunku kryptoaktywów w rozproszonym rejestrze;

rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Komisja Nadzoru Finansowego może zablokować konta na nie dłużej niż 96 godzin.

To jednak nie wszystko, ponieważ zgodnie z art. 28 ust. 1 prawo do zablokowania ma też prokuratura – na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Z czym wiązać się może blokada rachunków kryptowalut?

Jak można wywnioskować z powyższych artykułów Komisja Nadzoru Finansowego i prokuratura może zablokować rachunek kryptowalut na 96 godzin lub nawet 6 miesięcy, opierając się na podejrzeniach o popełnieniu przestępstwa, a nie dowodach. Wynika więc z tego, że właściciele rachunków mogą zostać niesłusznie zablokowani nawet na pół roku, a w tym czasie może to być dla nich duża strata finansowa. Podmioty nadzorcze nie dostaną zarzutów, a ich aktywa będą już wstrzymane.

Czy można walczyć z blokadą rachunku kryptoaktywów?

Adwokat Piotr Biernatowski w wypowiedzi dla portalu Business Insider skomentował kwestię blokady rachunków. Jego zdaniem blokowane mogą być rachunki, do których podmioty nadzorujące posiadają i kontrolują klucze prywatne. "Jeżeli podmiot nadzorowany nie będzie miał klucza prywatnego, to nie będzie mógł wykonać żądania KNF" – czytamy.

Według eksperta warto działać zgodnie z zasadą "not your keys, not your crypto". Najbezpieczniej trzymać kryptowaluty w portfelach, do których ma się klucze prywatne.