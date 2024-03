Dodatki do emerytury to świadczenia pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mogą być one istotnym wsparciem dla osób, które otrzymują niską podstawę. Jednym z takich dodatków jest świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar wojny. Jakie warunki trzeba spełnić, aby je otrzymać?