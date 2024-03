Kiedy wypada Dzień św. Patryka?

Święty Patryk to patron Irlandii i postać, która żyła na przełomie IV i V wieku. Urodził się on w Wielkiej Brytanii, a w wieku 16 lat został porwany przez irlandzkich bojowników. W czasie 6-letniej niewoli nieustannie towarzyszyła mu modlitwa, a po wyzwoleniu przyjął święcenia kapłańskie. Patryk chciał powrócić do swojej ojczyzny, jednak we śnie miał usłyszeć, że jego powołaniem jest nawracanie mieszkańców Irlandii. Resztę swojego życia spędził właśnie w tym miejscu. Dziś uważa się, że to właśnie on sprowadził chrześcijaństwo na wyspę. Dzień św. Patryka jest obchodzony 17 marca, dla upamiętnienia daty śmierci legendarnej postaci.

Koniczyna i kolor zielony - co oznaczają dla Irlandczyków?

Nieodłącznym symbolem święta jest trójlistna koniczyna, znana jako “shamrock”. Jak głosi legenda, św. Patryk tłumaczył za jej pomocą mieszkańcom Irlandii znaczenie Trójcy Świętej. To z tego względu stanowi dziś ona nieodłączny element obchodów. Roślina była ceniona przez Celtów jeszcze przed upowszechnieniem chrześcijaństwa na wyspie. Dawne ludy wierzyły, że każdy listek koniczyny ma ogromne znaczenie.

Zielony jest z kolei narodową barwą Irlandii, stąd też jest on stałym motywem tego święta. Przewija się nie tylko w dekoracjach i strojach, ale również w serwowanym jedzeniu. Tradycją jest już zielone piwo, które z powodzeniem można określić jako jeden z symboli Dnia św. Patryka. Dla Irlandczyków jego wypicie jest jednym ze świątecznych obowiązków.

Jak obchodzi się Święto św. Patryka?

17 marca jest w Irlandii dniem wolnym od pracy. Ta sama zasada obowiązuje w Irlandii Północnej, Nowej Fundlandii, Labradorze oraz na Montserrat. Dzień świętego Patryka to radosne i hucznie obchodzone święto, z okazji którego organizowane są liczne parady. Największa z nich odbywa się w Dublinie. Pierwsza parada odbyła się jednak w Bostonie i to w 1737 roku. W Stanach Zjednoczonych obecnie najhuczniej świętuje Nowy Jork. Jedną z tradycji jest też coroczne wręczenie prezydentowi USA wazy z koniczyną przez premiera Irlandii.

Dzień św. Patryka to doskonała okazja, aby włożyć zabawny strój, koniecznie w kolorze zielonym. Irlandczycy szykują różne kreatywne przebrania, choć co roku dużą popularnością cieszą się skrzaty, znane także jako leprechauny. Według mitologii celtyckiej jest to niewielka postać w wysokim, zielonym kapeluszu, która pilnuje ukrytych skarbów i lubi robić psikusy.

Oprócz wspomnianego już zielonego piwa, Irlandczycy piją również whiskey z tzw. dzbana św. Patryka. Ta tradycja jest powiązana z kolejną legendą o świętym. Patryk miał kiedyś zwrócić uwagę karczmarce, która oszczędzała na trunku, nie dolewając do pełna. Święty straszył ją potworami, co ponoć zadziałało bardzo skutecznie i od tego czasu kobieta zawsze serwowała pełne kufle.

Dzień św. Patryka w Polsce - jakie atrakcje czekają?

Osoby, które chcą poświętować 17 marca powinny zdecydowanie odwiedzić tzw. “irish pub” w swoim mieście. W takim miejscu na pewno będzie można napić się zielonego piwa i zjeść typowo irlandzki posiłek. Niektóre restauracje i puby mogą też organizować występy muzyczne z celtycką muzyką, co z pewnością pozwoli jeszcze lepiej wczuć się w klimat. Trzeba zatem sprawdzić ofertę poszczególnych lokali.

W wielu miejscach na świecie, w tym w Polsce, w Dzień św. Patryka podświetlane są ważne budynki lub zabytkowe obiekty. Poza tym warto sprawdzić, czy miasto nie organizuje parady lub festiwalu. Popularne są też koncerty oraz pokazy tradycyjnego tańca. Wspomnienie św. Patryka jest również obchodzone 17 marca w kościele katolickim.