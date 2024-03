Kiedy przypada Wielkanoc w 2024 roku

Zasady wyznaczania daty Wielkanocy określono już w czasie soboru nicejskiego w 325 roku naszej ery. Wielkanoc, jako święto ruchome, zawsze przypada w niedzielę. W Kościołach zachodnich, w tym także w Polsce, Wielkanoc w danym roku przypada na pierwszą niedzielę po tzw. paschalnej pełni Księżyca - czyli pierwszej wiosennej pełni, która wypada po 21 marca, pierwszym dniu wiosny.

Oznacza to, że Wielkanoc wypada między 22 marca a 25 kwietnia. W 2024 roku Niedzielę Wielkanocną będziemy świętować 31 marca, a Poniedziałek Wielkanocy 1 kwietnia.

Wielkanoc i jej tradycja

Wielkanoc to święto o bardzo długiej tradycji. Ma ono swoje korzenie głównie w religii chrześcijańskiej, ale również zawiera elementy wcześniejszych, przedchrześcijańskich wierzeń i praktyk. Zanim zaczęto obchodzić znaną nam obecnie chrześcijańską Wielkanoc, w czasach antycznych celebrowano rozpoczęcie wiosny. Wówczas to witano wiosnę śpiewając, tańcząc, a także czasem składając ofiary. Miało to zapewnić bogate plony. Natomiast według tradycji sakralnych Wielkanoc wywodzi się z judaizmu. Bowiem Żydzi wiosną świętowali Paschę. Była ona upamiętnieniem wyjścia Izraelitów z Egiptu i końca niewoli.

W chrześcijaństwie Wielkanoc to najważniejsze i zarazem najstarsze święto. Upamiętnia ono zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa po trzech dniach od jego śmierci na krzyżu - co według Biblii symbolizuje zwycięstwo życia nad śmiercią oraz nadzieję na zbawienie. Święto to jest uwieńczeniem WielkiegoTygodnia. Dodatkowo do Wielkanocy przygotowuje wiernych WielkiPost, który trwa 40 dni, z wyłączeniem niedziel - czyli dokładnie tyle, ile trwał post Jezusa na pustyni.

Symbole Świąt Wielkanocnych

Z tradycją obchodzenia Świąt Wielkanocnych łączą się elementy zarówno mające znaczenie religijne (np.: msze święte czy święcenie pokarmów) jak i świeckie tradycje, np.: śmigus-dyngus czy malowanie pisanek. Poza tym niektóre elementy tradycji wielkanocnej, takie jak pisanki (jajka wielkanocne), pisklęta, palmy czy zające, mają swoje korzenie również we wcześniejszych wierzeniach pogańskich.

Przykładowo jajka były symbolem płodności i odrodzenia w wielu kulturach przedchrześcijańskich. Już starożytni Babilończycy wierzyli, że jajko spadło z nieba do rzeki Eufrati z niego ”wykluła się” bogini płodności Astarte (Isztar). Jajka były także prezentami, którymi wymieniano się podczas wiosennego święta. Zające kojarzono z wiosną i nowym życiem. Pisklęta to symbol odrodzenia, natomiast palmy są symbolem nadejścia wiosny. W miarę jak chrześcijaństwo rozprzestrzeniało się i wchodziło w interakcje z innymi kulturami, te wcześniejsze symbole zostały włączone do obchodów Wielkanocy.