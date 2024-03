Dzień Kobiet w Polsce obchodzimy 8 marca. W 2024 roku ten dzień wypada w piątek. Międzynarodowy Dzień Kobiet po raz pierwszy był oficjalnie obchodzony w 1975 roku. Po upływie dwóch lat Zgromadzenie Ogólne ONZ przyznało państwom członkowskim swobodę w wyborze daty obchodów święta, które ma na celu podkreślenie praw kobiet.

Dzień Kobiet na świecie

8 marca 1908 roku Socjalistyczna Partia Ameryki zorganizowała marsz upamiętniający protest szwaczek. Wtedy na ulice wyszło 15 tys. kobiet. Protestujące domagały się praw politycznych oraz ekonomicznych. To wydarzenie zostało przyjęte z entuzjazmem przez inne partie socjalistyczne, które na kongresie Międzynarodówki Socjalistycznej w Kopenhadze w 1910 roku zdecydowały się ustanowić Międzynarodowy Dzień Kobiet. Pierwsze uroczystości z okazji tego święta odbyły się 11 marca 1911 roku w Austrii, Niemczech, Szwajcarii i Danii. Jednak później ustalono, że Dzień Kobiet będzie obchodzony 8 marca.

W Rosji 8 marca kobiety mają dzień wolny od pracy i otrzymują gałązki akacji srebrzystej jako prezent. Wznoszą również toast szampanem. We Włoszech kobiety obdarowują swoje koleżanki, mamy i siostry kwiatami. W Chinach z kolei kobiety mają prawo do połowy dnia wolnego, którą często wykorzystują na zakupy, ponieważ wiele sklepów oferuje wtedy specjalne zniżki. W Wietnamie kobiety obchodzą Dzień Kobiet dwa razy w roku - 8 marca i 20 października, co jest dla nich szczególnym powodem do radości.

Gdzie obchodzony jest Dzień Kobiet?

Nie tylko w Polsce 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. W dniu tym świętują też m.in. Albania, Brazylia, Włochy, Norwegia, Rumunia, Francja, Grecja, Meksyk, Portugalia, Szwecja i Chiny. W niektórych z tych krajów kobiety mają pół dnia wolnego od pracy z tej okazji.

Historia Dnia Kobiet w Polsce

W Polsce obchodzi się Dzień Kobiet od 1924 roku. W okresie PRL święto to było uroczyście celebrowane w miejscach pracy i szkołach. Panie otrzymywały wtedy prezenty w formie np. goździków, a także przedmiotów codziennego użytku, jak rajstopy, ręczniki, mydło czy kawa.

Obecnie organizacje prokobiece wykorzystują 8 marca do organizacji demonstracji i marszów, mających na celu zwrócenie uwagi na kwestie dotyczące sytuacji kobiet. Dzień Kobiet pozostaje nadal okazją do obdarowywania pań prezentami, kwiatami, słodyczami oraz do składania życzeń.

Jakie prezenty z okazji Dnia Kobiet?

W Dniu Kobiet mężczyźni wręczają kobietom – matkom, żonom, partnerkom, koleżankom - kwiaty i drobne podarunki, np. w postaci czekoladek, kartek z życzeniami. Dopiero w latach 70. do popularnych podarunków dołączyły kwiaty. Początkowo ofiarowywano goździki i rajstopy, a później tulipany. Bez wątpienia8 marca to dobry moment, żeby wyrazić szacunek, miłość i wdzięczność wobec bliskich pań.