Wyższe limity tańszego prądu. Składanie oświadczeń

Serwis Infor.pl cytuje komunikat od Enei skierowany do ich klientów, który jasno stwierdza, że tylko osoby, które w ciągu 2024 roku uzyskały uprawnienia do korzystania z podwyższonego limitu, powinny złożyć dokumenty. To dotyczy także tych, które uzyskały te uprawnienia przed 2024 rokiem, ale jeszcze nie złożyły odpowiedniego oświadczenia.

Wszelkie niezbędne informacje oraz wyjaśnienia można znaleźć na stronach internetowych dostawców energii elektrycznej. W większości sytuacji formalności można załatwić poprzez elektroniczny podpis kwalifikowany, co pozwala na przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną. Nadal istnieje również możliwość pobrania oświadczenia, wydrukowania go i własnoręcznego podpisania, a następnie odesłania na adres wskazany na fakturze, którą wysyła dostawca energii elektrycznej.

Tańszy prąd. Kto nie musi składać oświadczenia?

Dla większość gospodarstw domowych limit tańszego prądu wynosi w 2024 roku 1500 kilowatogodzin. Niższe ceny są do tego wskaźnika automatyczne, dlatego nie potrzeby składania żadnych oświadczeń.

Osoby korzystające z podwyższonych limitów zamrożenia cen prądu nie są zobowiązane do ponownego składania oświadczeń o zamrożeniu cen, jeśli już złożyły je w roku 2023. Ta zasada dotyczy różnych grup, takich jak osoby niepełnosprawne, posiadacze Karty Dużej Rodziny, rolnicy, osoby budujące domy oraz posiadacze ogródków działkowych (ROD).

Obecne wersje przepisów nie wymagają aktualizacji dla tych grup odbiorców energii elektrycznej, ponieważ wcześniejsze oświadczenia pozostają ważne.

Kto musi złożyć oświadczenie?

Osoby należące do wymienionych grup, które nie złożyły dotychczas stosownego oświadczenia, muszą to uczynić do końca marca 2024 roku, aby móc korzystać z taniego prądu. Według informacji zamieszczonych na Infor.pl, w tym okresie dokumenty muszą złożyć:

Osoby z niepełnosprawnościami, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności w 2024 roku - limit zużycia 1800 kWh,

Osoby, które uzyskały Kartę Dużej Rodziny w 2024 roku (np. w związku z narodzinami trzeciego dziecka) - limit zużycia 2000 kWh,

Rolnicy od roku 2024 - limit zużycia 2000 kWh,

Osoby budujące domy od roku 2024 - limit zużycia 1500 kWh.

Warto podkreślić, że osoby, które zużywają prąd poniżej limitu 1500 kWh, nie są zobowiązane do składania żadnych oświadczeń, bez względu na okoliczności.