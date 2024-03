Jak obliczać zużycie prądu przez urządzenie?

Przy wyliczaniu zużycia prądu należy wziąć pod uwagę moc urządzenia oraz czas jego używania i cenę energii. Na przykład suszarka do ubrań o mocy 2000 watów (czyli 2 kilowaty) działająca dziennie przez godzinę zużyje 2 kilowatogodziny. Średnia cena energii według portalu Rachuneo w 2024 roku to 1,11 zł za kilowatogodzinę. Aby obliczyć dzienne zużycie należy pomnożyć 2 kilowatogodziny przez 1,11 zł.

Z danych portalu noizz.pl wynika, że jeden cykl suszenia z załadowanym bębnem do pełna może pobierać od 1,26 kilowatogodziny do 2 kilowatogodzin. Zgodnie z obowiązującą stawką będzie to około 1,40 zł do 2,22 zł dziennie. Przy korzystaniu z niej 5 razy w tygodniu, roczny koszt może wynieść od 364 zł do około 577 zł.

Lista urządzeń, które zjadają najwięcej prądu według PGNiG

Na stronie PGNiG znaleźć można listę urządzeń domowych, które zużyć mogą najwięcej prądu w gospodarstwie domowym i za które płaci się najwięcej. Przedstawiamy je od miejsca dziesiątego do pierwszego, korzystając z udostępnionych obliczeń. Co zjada najwięcej energii elektrycznej?

Wciąż spędzamy dużo czasu przed telewizorem

Choć coraz częściej zamiast telewizji korzystamy ze streamingów, to jednak wciąż używamy do tego celu telewizorów, a w niektórych domach ten sprzęt uruchomiony jest przez długie godziny. Na rynku dostępne są różne wielkości czy modele, więc trudno o jednoznaczne określenie zużycia prądu. Przy 40-calowym telewizorze o mocy 70 watów koszt dziennego zużycia może wynieść 0,24 zł, co w perspektywie rocznej daje 87,60 zł.

Laptop do pracy i do rozrywki

Pracujemy zdalnie, uczniowie potrzebują laptopów do nauki – ten sprzęt może być włączony kilka dobrych godzin dziennie. Przy pracy na etat to co najmniej 8 godzin. W przypadku urządzenia o mocy 48 watów wykorzystywanego przez taki czas dzienne koszty użycia to 0,26 zł, a roczny sięga 94,90 zł.

Pralka niezbędnym wyposażeniem domu

Właściwie większość gospodarstw domowych posiada pralkę – dla wielu jest ona po prostu niezbędna. Mimo że wiele urządzeń jest dzisiaj energooszczędnych, to i tak roczne koszty zużycia sprawiają, że pralka znajduje się w pierwszej dziesiątce zjadaczy prądu. Koszt dzienny pralki z klasą energetyczną A++ to 0,38 zł, a roczny to z kolei 98,80 zł.

Odkurzacza zjada sporo prądu

Kolejnym urządzeniem, które bardzo ułatwia sprzątanie i znajduje się w wielu gospodarstwach domowych, jest odkurzacz. Zazwyczaj nie jest używany każdego dnia, choć pewnie posiadacze zwierząt by się z tym nie zgodzili. W wyliczeniach PGNiG założono, że z odkurzacza korzysta się średnio do 2 godzin tygodniowo. Przy mocy 1500 watów koszt dzienny zużycia kształtuje się na poziomie 2,07 zł, a roczny – 107,64 zł.

Praca na komputerze stacjonarnym

Wiele osób korzysta współcześnie z laptopów, ale wciąż do pracy, nauki czy chociażby gier używa się sprzętu stacjonarnego. Przyjmując używanie przez 5 godzin dziennie komputera o mocy 90 watów, można obliczyć, że dzienny koszt to 0,37 zł, a przez rok zapłacić można nawet 135,05 zł.

Zmywarki ułatwiają życie, ale generują też dodatkowe koszty

Zmywanie naczyń nie jest zazwyczaj ulubioną codzienną czynnością, dlatego coraz częściej kupujemy zmywarki – odejmują nam pracy, jednak generują koszty. Zmywarka o klasie energetycznej A++ pracująca codziennie zużywa każdego dnia 0,45 zł, a rocznie – 164,25 zł.

Czajnik elektryczny – niepozorny pożeracz prądu

Czajnika elektrycznego zazwyczaj używamy każdego dnia, kilka razy dziennie. Woda zazwyczaj gotuje się w nim dość szybko, według wyliczeń PGNiG korzysta się z niego średnio 0,33 godziny w ciągu dnia. Przyjmując, że urządzenie ma moc 2000 watów, dzienne zużycie to koszt 0,45 zł, a koszt roczny sięga 164,25 zł.

Lodówka – sprzęt, który działa przez cały czas

Lodówki nie możemy wyłączyć, jeśli przechowujemy w niej żywność. Działa więc ona każdego dnia, przez całą dobę. W przypadku chłodziarko-zamrażarki o klasie energetycznej A++ dzienne zużycie to koszt 0,51 zł, natomiast koszty roczne opiewają na sumę 186,15 zł.

Piekarnik zużywa dużo prądu

Choć piekarnika zazwyczaj nie używa się codziennie, to jest dość kosztowny. W przypadku urządzenia o mocy 2000 W, który nagrzewa się do 200 stopni i pracuje średnio 41 minut można mówić o dziennym życiu w wysokości 0,94 zł, a rocznym – nawet 343,10 zł.

Numer 1 zjadaczy prądu – płyta indukcyjna

Numerem 1 wśród urządzeń pobierających najwięcej prądu jest płyta indukcyjna. Cena jest uzależniona od tego, jak często się jej używa i dla ilu osób się gotuje, jednak przyjmując codzienne gotowanie obiadu, w którym przez pół godziny używa się pól grzejnych o mocy 2300 i 1800 watów, dzienny koszt wyniesie 1,41 zł, a koszt roczny to 516,29 zł.