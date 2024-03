Wykonywanie screenshotów jest bardzo proste. Problem tkwi jednak w tym, że zazwyczaj nie robimy tego codziennie, przez co zapominamy kombinację klawiszy i za każdym razem musimy szukać informacji na ten temat. Do czego mogą przydać się nam zrzuty ekranu? Wiele osób wykorzystuje je w sytuacji, gdy trzeba przesłać potwierdzenie wykonania transakcji bankowej lub zapisać np. numer rezerwacji. Poza tym screenshoty służą jako dowód wykonania zadania oraz są sposobem na podzielenie się fragmentem ważnego tekstu lub błyskawiczne udokumentowanie błędu, który napotkaliśmy podczas korzystania z aplikacji.

Reklama

Jak zrobić zrzut ekranu w telefonie z Androidem?

Oprócz wyżej wymienionych zastosowań, screenshot przydaje się też w momencie, gdy chcemy przygotować instrukcję obsługi urządzenia lub określonego programu. Zrzut może obejmować cały ekran lub tylko wybraną część. Jego wykonanie jest bardzo proste, jednak kombinacja klawiszy różni się w zależności od systemu operacyjnego. Jak wygląda to w przypadku telefonów z systemem Android?

Reklama

1. Przytrzymujemy jednocześnie na 1-2 sekundy przycisk Power i Volume Down. Pierwszy służy do włączania telefonu, a drugi do ściszania dźwięku.

2. Czekamy aż na ekranie pojawi się animacja, która przypomina zamykanie się migawki aparatu. Zamiast animacji możemy też usłyszeć charakterystyczny odgłos robienia zdjęcia. Poza tym może pojawić się powiadomienie o zapisanym screenshocie.

3. Przechodzimy do wykonanego zrzutu ekranu i wysyłamy go do wybranej osoby lub zapisujemy w wybranym miejscu.

Ta procedura dotyczy większości telefonów z systemem Android. Niektóre modele urządzeń mają specjalny przycisk, przeznaczony właśnie do robienie zrzutów (wybrane modele Samsunga) lub dedykowaną funkcję dostępną w szybkim menu (wybrane modele Huawei). W smartfonach Xiaomi wystarczy przesunąć trzema palcami w dół ekranu. Jeśli zatem powyższy schemat nie działa, najlepiej szukać informacji na stronie producenta.

Jak zrobić zrzut ekranu na iPhonie?

Robienie screenshotów na Iphonie różni się w zależności od tego, czy mamy telefon z Touch ID, czy z Face ID. Jak wygląda to w pierwszym przypadku?

1. Naciskamy jednocześnie przycisk boczny znajdujący się z prawej strony telefonu oraz przycisk Początek (czyli Touch ID). Trzymamy 1-2 sekundy i zwalniamy. Miniaturka zrzutu wyświetli się w lewym rogu ekranu.

2. Stukamy w miniaturkę, aby wyświetlić cały zrzut. Jeśli chcemy zamknąć miniaturowy obrazek, przesuwamy palcem w lewo.

Jak zrobić zrzut ekranu na iPhone bez przycisku? Osoby, które mają nowsze modele iPhone'ów, wyposażone w Face ID, wykonują screenshoty w nieco inny sposób.

1. Naciskamy jednocześnie przycisk boczny znajdujący się z prawej strony telefonu oraz przycisk zwiększenia głośności. Miniaturka pojawi się w lewym rogu ekranu.

2. Stukamy w miniaturowy zrzut, aby go powiększyć lub przesuwamy palcem w lewo, aby zamknąć obrazek.

Jeśli zależy nam na wykadrowaniu zrzutu lub szybkiej edycji, możemy to zrobić od razu po kliknięciu w miniaturkę. Ta opcja jest dostępna zarówno w przypadku iPhone’ów z Touch ID, jak i z Face ID. Jest jeszcze jeden ciekawy sposób na robienie screenshotów w smartfonach z systemem IOS. Możemy bowiem przypisać skrót “zrzut ekranu” do czynności “Stuknięcie w tył”. To dość mało znana funkcja iPhone’a, która jest jednak bardzo wygodna. Jak ustawić zrzut ekranu w iPhone na stuknięcie?

1. Przechodzimy do Ustawień, następnie do sekcji Dostępność, a potem Dotyk.

2. Przewijamy w dół i szukamy opcji Stuknięcie w tył.

3. Zaznaczamy Dwukrotne stuknięcie lub Trzykrotne stuknięcie.

4. Następnie przewijamy w dół i szukamy w dziale System opcji Zrzut ekranu.

Po włączeniu tej funkcji wystarczy stuknąć dwukrotnie lub trzykrotnie (w zależności od tego co wybraliśmy) w symbol nadgryzionego jabłka, a zrzut ekranu zostanie wykonany. Ta opcja działa również wtedy, gdy mamy założony pokrowiec na telefon.

Gdzie są zrzuty ekranu? - Android i IOS

Umiejętność zrobienia szybkiego screenshota to jedno, trzeba jeszcze wiedzieć, gdzie szukać zrzutów. Zazwyczaj są to pliki graficzne w formacie JPEG, dlatego możemy bez trudu otworzyć je w galerii lub przeglądarce zdjęć.

W telefonach z systemem Android zrzuty trafiają zwykle do aplikacji Zdjęcia , która jest automatycznie zainstalowana na urządzeniach. Często zostaje wyodrębniony podkatalog “Screenshots" lub "Print screens" i to tam należy szukać obrazów.

, która jest automatycznie zainstalowana na urządzeniach. Często zostaje wyodrębniony podkatalog “Screenshots" lub "Print screens" i to tam należy szukać obrazów. W przypadku iPhone’ów zrzuty zawsze trafiają do tego samego miejsca, niezależnie od tego, jaki mamy model telefonu. Screenshoty są automatycznie zapisywane w bibliotece zdjęć w aplikacji Zdjęcia. Po wejściu w nią musimy stuknąć w Albumy, a następnie przewinąć w dół do Typy multimediów. Pod etykietą znajdziemy sekcję Zrzuty ekranu.

Warto pamiętać, że w niektórych przypadkach wykonanie print screena może okazać się niemożliwe. Dotyczy to aplikacji zawierających poufne dane, np. bankowych. Poza tym, jeśli mamy włączoną przeglądarkę w trybie incognito, zrzut również może się nie udać.