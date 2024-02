Po pierwszym podłączeniu telefonu, komputera i innych urządzeń do internetu, automatycznie łączymy się z siecią. Z tego względu nie potrzebujemy już hasła do routera. Zapisany kod zazwyczaj trafia na samo dno szuflady i gdy okazuje się potrzebny, nie jesteśmy w stanie go znaleźć. Podczas rodzinnego spotkania lub odwiedzin znajomych, ktoś może poprosić nas o jego podanie. Jak udostępnić sieć, jeśli nie pamiętamy hasła?

Wygeneruj kod QR

Wygenerowanie kodu QR jest dość nieoczywistym rozwiązaniem. Co ciekawe, możemy wykorzystać tę opcję aż na dwa sposoby. Pierwszy jest zarezerwowany wyłącznie dla osób, które mają telefon z systemem Android, podłączony do domowego internetu. Aby wygenerować kod, musimy wejść w ustawienia. Następnie wybieramy “Wi-Fi” i naszą sieć oraz opcję “Udostępnij”. W tym momencie powinniśmy zobaczyć obrazek z kodem. Osoby, które będą chciały podłączyć się do internetu, muszą po prostu zeskanować kod QR za pomocą aparatu. Podłączenie nastąpi automatycznie.

Jeśli nie chcemy za każdym razem generować kodu, możemy zrobić to raz, a następnie zapisać obrazek w galerii lub po prostu go wydrukować. W tym przypadku musimy mieć jednak specjalną aplikację, która umożliwia tworzenie kodu. Aby go uzyskać, trzeba podać dane sieci oraz hasło. Dzięki temu kod będzie zawsze pod ręką, gdy tylko ktoś zechce podłączyć się do internetu.

Sprawdź technologię WPS

Posiadacze routerów z technologią WPS, czyli Wi-Fi Protected Setup mogą w bardzo łatwy sposób udostępnić internet innym osobom. W tym przypadku również nie trzeba przejmować się hasłem. WPS umożliwia chwilowe otwarcie sieci, a tym samym pozwala podłączyć się innym urządzeniom. Wystarczy jedynie nacisnąć jeden przycisk na routerze i przytrzymać go przez kilka sekund. Przycisku należy szukać z przodu lub z tyłu obudowy. Będzie on oznaczony jako WPS lub symbolem dwóch zakręconych strzałek.

Osoba, która chce podłączyć się do internetu, musi wybrać domową sieć w momencie, gdy przycisk na routerze jest przytrzymywany. W tym momencie nastąpi autoryzacja. W razie potrzeby, można ustawić numer PIN dla technologii WPS, tak aby nikt nie mógł z niej korzystać bez naszej wiedzy.

Wykorzystaj opcję “Udostępnienia internetu w pobliżu”

Z ostatniej opcji również mogą skorzystać osoby z telefonem wyposażonym w system Android. Tak jak w pierwszym przypadku, smartfon musi być połączony z domowym internetem. W dalszej kolejności wchodzimy w ustawienia, dalej w “Wi-Fi” i “Udostępnij”. Oprócz kodu QR zobaczymy opcję “Udostępnij w pobliżu”. Wystarczy kliknąć przycisk, a pokaże się nam lista dostępnych telefonów. Wybieramy urządzenie, które chcemy podłączyć do domowej sieci. Następnie osoba, która chce skorzystać z naszego internetu, musi zatwierdzić przyłączenie. Reszta zadzieje się już automatycznie, bez wpisywania hasła.