Jeśli nie korzystasz z telefonu bardzo intensywnie, a mimo to rozładowuje się w szybkim tempie, najprawdopodobniej jest to wina różnych funkcji, o istnieniu których być może nie masz pojęcia. Warto sprawdzić przyczynę tego stanu, bowiem niepewność co do baterii bywa bardzo stresująca zwłaszcza, gdy trzeba zadzwonić w ważnej sprawie lub zapłacić za pomocą smartfona.

Sprawdź działanie aplikacji

Pierwszy krok polega na sprawdzeniu aplikacji zainstalowanych na telefonie, bo to właśnie one w bardzo dużym stopniu odpowiadają za zużycie energii. Z całą pewnością masz przynajmniej kilka, z których nie korzystasz. Takie aplikacje warto usunąć, bowiem niepotrzebnie zajmują pamięć. Następnie sprawdź programy działające w tle. Mogą one odpowiadać za szybsze rozładowywanie się baterii. Wyłącz wszystkie aplikacje, z których nie korzystasz na co dzień. Następnie sprawdź w ustawieniach, czy możesz włączyć opcję “bateria adaptacyjna”. Jest ona zwykle dostępna w nowszych telefonach. Ta opcja zabezpiecza przed nadmiernym zużywaniem energii przez aplikacje, które działają w tle.

Poza tym warto sprawdzić, czy jakieś aplikacje włączają się automatycznie za każdym razem, gdy wyłączysz, a następnie włączysz telefon. Dobrze jest też zweryfikować w ustawieniach, które programy zużywają najwięcej energii i wprowadzić dla nich ograniczenia.

Wyłącz Bluetooth, dźwięki i wibracje

Opcja Bluetooth często jest włączona na stałe, z czego nie zdajemy sobie sprawy. Tymczasem powinna działać tylko wtedy, gdy zależy nam na połączeniu się z innymi urządzeniami. W przeciwnym razie telefon będzie nieustannie skanował otoczenie, co przyspieszy zużycie baterii. Dodatkowo warto wyłączyć dźwięki i wibracje klawiatury, bo są zupełnie niepotrzebne, a również mają wpływ na szybsze rozładowanie.

Jasność i czas wyłączania ekranu

W wielu telefonach jest stale włączona funkcja automatycznego ustawiania jasności. Jeśli większość czasu spędzasz w pomieszczeniu, jest ona zbędna. Przydaje się głównie podczas korzystania ze smartfona na zewnątrz. Bardzo jasny ekran również powoduje większe zużycie energii. Warto pomyśleć o włączeniu trybu ciemnego, gdyż z jednej strony pomaga on oszczędzać baterię, zaś z drugiej zwiększa czytelność informacji.

W kontekście ekranu, dobrze sprawdzić czas jego wyłączania. Informuje on o tym, po ilu sekundach lub minutach bezczynności, telefon zostanie wygaszony. Jeśli ustawiłeś dość długi czas, np. kilka lub kilkanaście minut, spowoduje to szybsze rozładowanie baterii. Oczywiście ustawienie kilkunastu sekund nie jest dobrym rozwiązaniem, bowiem zbyt szybkie wygaszanie ekranu może denerwować użytkownika.

Dodatkowe sposoby na wydłużenie działania baterii w smartfonie

Kolejnym czynnikiem wpływającym na szybsze zużywanie się baterii w telefonie jest ekspozycja na bardzo niską lub wysoką temperaturę. Podczas dużych mrozów, smartfon może bardzo szybko się rozładować. Z tego względu najlepiej nie wystawiać go na zimno i trzymać w wewnętrznej kieszeni kurtki. Telefon może rozładować się w krótkim czasie również wtedy, gdy pozostawimy go w mocno nasłonecznionym miejscu.

Poza tym warto pamiętać, że trwałość baterii w dużej mierze zależy od sposobu jej ładowania. Przede wszystkim nie powinno się dopuścić do całkowitego rozładowania. Uzupełnienie energii do 100 proc. nie zawsze jest konieczne. W wielu przypadkach wystarczy 80 proc., o czym zostaniesz poinformowany, gdy bateria osiągnie ten poziom.