Media społecznościowe wciąż przeżywają rozkwit, ale dla niektórych użytkowników sieci nadmiar informacji może okazać się uciążliwy. Czasem wystarczy krótki detoks medialny – czyli tymczasowe zawieszenie swojej aktywności w mediach. Ostateczne rozwiązanie to usunięcie konta – jak je wykonać skutecznie?

Krok po kroku: Jak usunąć konto na Facebooku?

Zgodnie z instrukcją dostępną dla użytkowników Facebooka, do usunięcia konta wystarczy kilka prostych kroków. Po zalogowaniu na konto użytkownika należy kliknąć swoje zdjęcie profilowe (w prawym, górnym rogu ekranu), a po rozwinięciu menu wybrać opcję "Ustawienia i prywatność", a następnie "Ustawienia".

Kolejny krok to przejście do "Centrum kont" – zakładka znajduje się zazwyczaj w lewym, górnym rogu ekranu. Co istotne – Facebook przypomina, że ustawienia (np. widok menu na koncie użytkownika) mogą się nieznacznie różnić: "ustawienia Facebooka mogą nie wyglądać tak samo dla wszystkich".

Usuwanie konta na Facebooku przez Centrum kont

W menu "Centrum kont” należy kolejno kliknąć zakładki "Informacje osobiste", a następnie "Własność konta i kontrola" (uwaga: dla niektórych użytkowników będzie to ścieżka: "Centrum kont", "Dane osobowe", "Własność konta i kontrola"). W standardowej zakładce "Własność konta i kontrola" użytkownik ma do wyboru dwie opcje – nadanie statusu "In memoriam" (decyzja o tym, co stanie się z kontem po odejściu użytkownika) oraz "Dezaktywację lub usunięcie".

Po wybraniu drugiej opcji Facebook pokaże konto lub konta przynależne użytkownikowi. W panelu należy zaznaczyć to konto, które użytkownik chce usunąć trwale. W tym celu po oznaczeniu profilu należy wybrać opcję "Usuń konto", a następnie kliknąć komendę "Kontynuuj" i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami.

Czy da się przywrócić usunięte konto na Facebooku?

Tak – Facebook przewiduje możliwość przywrócenia konta, ale jest to opcja ograniczona czasowo. Proces trwałego usuwania konta trwa 30 dni,a usuwanie opublikowanych treści nawet do 90 dni. Po tym czasie wszystkie informacje użytkownika zostają trwale usunięte.

Jeżeli użytkownik uzna, że decyzja o usunięciu profilu była pochopna, może ją cofnąć, ale musi to zrobić w ciągu 30 dni od wydania dyspozycji o usunięciu konta. Aby anulować proces usuwania danych należy zalogować się do konta na Facebooku i kliknąć opcję "Anuluj usunięcie".

Jak usunąć konto na Facebooku na telefonie?

Proces usuwania konta dla użytkowników wersji mobilnej Facebooka jest jeszcze krótszy niż ścieżka dla wersji desktopowej. Po otwarciu aplikacji użytkownik powinien nacisnąć ikonę w prawym, górnym rogu ekranu (trzy poziome kreski), a następnie przejść do Menu i kliknąć zakładkę "Ustawienia" (grafika zębatki). Następne etapy to naciśnięcie kolejno opcji "Informacje osobiste oraz informacje o koncie", "Własność konta i kontrola", "Dezaktywacja i usuwanie". Z poziomu ostatniej zakładki użytkownik może wybrać opcję czasowej dezaktywacji lub pełnego usunięcia konta.

Alternatywa: dezaktywacja konta na Facebooku

Portal proponuje użytkownikowi alternatywną ścieżkę, czyli czasowe "zamrożenie" konta. Jest to opcja korzystna m.in. dla osób, które chcą zniknąć z wyników wyszukiwania lub ukryć treści na osi czasu, ale wciąż korzystać z Messengera. Dezaktywacja umożliwia również powrót na portal w dowolnym, wybranym przez użytkownika momencie. Jak dezaktywować konto na Facebooku? Ścieżka działania jest dokładnie taka sama jak w przypadku usuwania konta. Użytkownik musi przejść do menu "Centrum kont", a w zakładce "Własność konta i kontrola" zaznaczyć profil i wybrać opcję "Dezaktywuj konto" – a następnie postępować zgodnie z instrukcjami.

Dane dla użytkownika i dane dla Facebooka

Przy podejmowaniu decyzji o usuwaniu konta warto pamiętać m.in. o tym, że użytkownik może pobrać komplet danych, które portal gromadzi na temat danego konta (tu m.in. wiadomości z Messengera). Z drugiej strony – Facebook zastrzega sobie prawo do przechowywania zapasowej kopii danych na temat użytkownika, służącej m.in. do "odzyskiwania danych w przypadku katastrofy, błędu oprogramowania lub innej sytuacji utraty danych" oraz "w związku z kwestiami prawnymi".