Metoda z ryżem na zalany telefon? Apple odradza ten sposób

Wiele osób po tym, gdy iPhone zostanie zalany, próbuje ratować sprzęt za pomocą metody z ryżem, która w ostatnich latach została rozpowszechniona w sieci. Na czym polega ten sposób? Należy włożyć telefon do torebki z ryżem na ok. 24 h. Cel? Ryż ma wchłonąć ciecz z urządzenia, co uchroni przed uszkodzeniem wewnętrznych elementów. Co na to Appel? Czy również poleca tę metodę?

Według nowego dokumentu (z 2024 roku) ws. pomocy technicznej ten znany sposób nie jest dobrym pomysłem na to, by uratować urządzenie – podaje serwis Macworld.

Apple odradza, by używać ryżu do osuszenia iPhone'a. Powód? „Małe cząsteczki ryżu” mogą uszkodzić urządzenie – ostrzega producent.

Zalany iPhone - jak można uratować urządzenie? Oto wskazówki Apple

Co zamiast metody z ryżem? Jakie wskazówki ma Apple dla właścicieli iPhone’ów? Jak uratować zalane urządzenie?

Po pierwsze, „delikatnie stuknij iPhone'em o dłoń" (trzymając sprzęt z portem skierowanym w dół), co pomoże usunąć nadmiar płynu.

Po osuszeniu zewnętrznej części pozostaw urządzenie w suchym miejscu z odpowiednim przepływem powietrza. Po upływie co najmniej 30 minut spróbuj podłączyć iPhone'a do zasilania.

Co zrobić, jeśli nadal pojawia się komunikat o wykryciu cieczy? Pozostaw iPhone'a w suchym miejscu z dobrym przepływem powietrza na około 24 godz. W tym czasie możesz ponownie spróbować go podłączyć do zasilania.

Gdy po 24 godz. problem z ładowaniem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem Apple.

Apple odradza też osuszanie iPhone'a za pomocą zewnętrznego źródła ciepła lub sprężonego powietrza. Producent zaznacza także, by nie wkładać „obcych przedmiotów" do portu (czyli np. patyczków kosmetycznych lub kawałków ręcznika papierowego).