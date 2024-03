Czy treści na YouTube są dostępne w wielu językach?

Użytkownik portalu YouTube może skorzystać z polskich napisów, o ile te zostały wcześniej dodane do filmu przez właściciela kanału – co jest niestety dość rzadkim rozwiązaniem. W większości przypadków YouTube oferuje użytkownikowi opcję skorzystania z tłumaczenia automatycznego. Zdarza się, że napisy generowane tą metodą są dodawane do niektórych materiałów automatycznie. Jak skorzystać z tej opcji?

Jak włączyć polskie napisy na filmie z YouTube'a?

Do uruchomienia napisów wystarczy zaledwie kilka kroków. Jeżeli autor kanału dodał do materiału napisy w języku polskim – użytkownik musi wyświetlić film i nacisnąć ikonkę "CC", znajdującą się w prawym, dolnym rogu ekranu (ikona nie będzie widoczna jeżeli autor nie dodał napisów). Opcja alternatywna to skorzystanie z dostępnych tłumaczeń automatycznych.

Aby włączyć automatyczne tłumaczenie napisów do filmu na język polski wystarczy nacisnąć ikonę zębatki, znajdującą się w prawym, dolnym rogu odtwarzacza. Następny krok to otwarcie zakładki "Napisy" i zaznaczenie opcji "Przetłumacz automatycznie". Na liście dostępnych języków należy wybrać język polski. Po włączeniu tej opcji na ekranie pojawią się napisy w wybranym języku – można je wyłączyć klikając ponownie ikonkę "kartki". Warto pamiętać, że standardowe tłumaczenia automatyczne nie są zazwyczaj najwyższej jakości, ale YouTube nieustannie pracuje nad udoskonaleniem tej opcji. Treść większości filmów powinna być zrozumiała.

Napisy na YouTube: ustawienia jednorazowe i domyślne

Uwaga: zmiany zapisane powyższą metodą będą dotyczyć wyłącznie jednego filmu. Aby ustawić preferencje odtwarzania dla wszystkich treści na YouTube należy kliknąć zdjęcie profilowe (użytkownik musi być zalogowany na koncie), a w następnej kolejności zakładki "Ustawienia" oraz "Odtwarzanie i jakość". W tej zakładce można zaznaczyć opcję "Zawsze pokazuj napisy" lub "Włącz automatycznie generowane napisy".

Co jeszcze można zmienić w napisach na YouTube?

Użytkownik może nie tylko włączyć tłumaczenie, ale również dopasować formę i położenie napisów do swoich preferencji. Aby zmienić ustawienia napisów należy nacisnąć ikonę zębatki (prawy, dolny róg ekranu), następnie kliknąć "Napisy" i nacisnąć zakładkę "Opcje". Z tego poziomu użytkownik może modulować m.in. kolor czcionki, jej rozmiar (opcja pomocna m.in. dla osób słabowidzących), ale również kolor tła i przezroczystość czcionki. W ustawieniach czcionek do wyboru jest kilka ciekawych opcji – tu m.in. ustawienie kursywy, czcionek szeryfowych lub bezszeryfowych.