W jakich sytuacjach warto zastrzec numer? Przede wszystkim wtedy, gdy musimy zadzwonić z zapytaniem do określonej firmy, a nie chcemy, aby nasz numer trafił do bazy i był wykorzystywany przez dział marketingowy. Zastrzeżenie numeru jest zatem najlepszym sposobem na zachowanie prywatności i uniknięcie niechcianych telefonów. Trzeba jednak pamiętać, że sporo osób nie odbiera w takim przypadku połączeń. Jeśli zatem będziemy chcieli zadzwonić np. do znajomych, może się okazać, że nie uda się nam porozmawiać.

Jak zastrzec numer telefonu? Wypróbuj te sposoby

Sposób zastrzeżenia może różnić się w zależności od modelu telefonu, a nawet operatora. Ta opcja jest jednak dostępna dla każdego, niezależnie od tego, z usług jakiej firmy korzystamy. Warto wiedzieć, że numer możemy zastrzec jednorazowo, np. tylko na czas wykonania jednego telefonu lub na stałe. W drugim przypadku może się jednak okazać, że komunikacja jest dość mocno utrudniona, bowiem część osób nie chce odebrać połączenia. Trzeba pamiętać, że zastrzeżenie numeru nie oznacza, że został on wykreślony z Ogólnopolskiego Biura Numerów. Poza tym będzie się wyświetlał odbiorcom, jeśli wyślemy SMS-a lub MMS-a.

Jednorazowe zastrzeżenie numeru - jak to zrobić?

Osoby, które chcą jednorazowo zastrzec numer, mogą wypróbować poniższy sposób. Jest on uniwersalny dla wszystkich modeli telefonów i polega na wykorzystaniu specjalnego kodu. To bardzo wygodna opcja, bowiem nie musimy pamiętać o zmienianiu ustawień.

Należy wejść w aplikację Telefon i wpisać kod #31# .

. Po wpisaniu kodu od razu wpisujemy numer telefonu osoby lub firmy, do której chcemy zadzwonić.

Potwierdzamy połączenie stukając w symbol zielonej słuchawki.

Jak zastrzec numer na stałe w telefonie z Androidem?

Jeśli chcemy, aby nasz numer telefonu był ukryty na stałe, wygodniejszym rozwiązaniem jest zmiana ustawień. Dzięki temu nie będziemy musieli za każdym razem pamiętać o wpisaniu kodu. W takim przypadku numer będzie ukryty dla wszystkich osób. Co trzeba zrobić?

Wchodzimy w Ustawienia, a następnie w Ustawienia połączeń lub Konta telefoniczne.

Wchodzimy w Ustawienia zaawansowane lub w Ustawienia dodatkowe.

Szukamy zakładki ID rozmówcy, Nazwa rozmówcy lub Ukrycie numeru i wchodzimy w nią.

Wybieramy opcję Ukryj numer.

Ten sposób działa w przypadku większości telefonów z systemem Android. Niektórzy operatorzy pozwalają na ukrycie numeru w aplikacji mobilnej lub po zalogowaniu w serwisie internetowym. Szybkim rozwiązaniem, które zawsze się sprawdza, jest też skontaktowanie się bezpośrednio z operatorem i poproszenie o zastrzeżenie numeru. Można to załatwić telefonicznie, mailem, a także osobiście, w biurze obsługi klienta.

Jak zastrzec numer telefon w iPhonie?

Posiadacze smartfonów z systemem iOS mogą zastrzec numer w bardzo łatwy sposób. Poniższa metoda pozwala na jego stałe ukrycie. Co trzeba zrobić

Wchodzimy w ustawienia i w sekcję Telefon.

Przewijamy w dół i szukamy opcji Pokaż moje ID wywołującego.

Po wejściu w nią odznaczamy opcję i tym samym zastrzegamy numer.

Chcąc przywrócić wyświetlanie numeru, wystarczy ponownie zaznaczyć tę opcję.