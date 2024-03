Funkcja roamingu pozwala osobom podróżującym do innego kraju lub obszaru, gdzie ich operator nie ma swojej infrastruktury, na korzystanie z usług telefonu takich jak wykonywanie i odbieranie połączeń, wysyłanie SMS-ów czy korzystanie z internetu. Dzięki tej funkcji możemy zachować ciągłość komunikacji bez konieczności zmiany numeru telefonu czy operatora podczas podróży zagranicznych. Jak włączyć roaming w telefonie?

Kiedy należy włączyć roaming?

Roaming należy włączyć w sytuacji gdy planujemy podróż do innego kraju lub gdy jesteśmy trwale związani z danym krajem np. okresowo podróżując do niego z powodu pracy czy nauki a jednocześnie chcemy korzystać ze swojego telefonu komórkowego.

Czy roaming włącza się automatycznie?

By korzystać z telefonu za granicą musimy uruchomić usługę roamingu. Po jej aktywacji telefon automatycznie połączy się ze stacją bazową zagranicznego operatora. Od 2017 roku korzystanie z roamingu w krajach Unii Europejskiej jest bezpłatne jednak, by móc korzystać z tej usługi najpierw należy włączyć tę usługę w telefonie. Jak to zrobić?

Jak włączyć roaming?

Włączenie usługi roamingu może się różnić w zależności od operatora, a także wersji oprogramowania i modelu telefonu.

Jak włączyć roaming w telefonie? W telefonie z systemem Android należy wybrać opcję: Ustawienia, następnie Sieć i Internet (Kart SIM i sieci komórkowe) oraz przejść do Ustawień zaawansowanych. Tutaj powinna pojawić się opcja: Dane w roamingu. iOS. Następnie wybieramy Ustawienia, Sieć komórkowa i Opcje danych komórkowych. Tutaj jest opcja Włącz roaming, którą powinniśmy zaznaczyć.

Jak włączyć roaming w Plusie? Usługę roamingu w Plusie możemy włączyć wpisując w telefonie kod *101*11*01# i naciskając przycisk połączenia.

W Orange najłatwiej jest uruchomić roaming logując się na swoje konto na stronie operatora i zmieniając wykaz aktywnych usług w zakładce "Pakiety i usługi". Można też wysłać SMS-a o treści AKT ROAMING na numer 80179. Możemy też skontaktować się z operatorem pod numerem 510 100 100 i poprosić konsultanta o aktywację roamingu.

W Play możemy aktywować roaming za pomocą aplikacji. Tę opcję znajdziemy w zakładce "Pakiety" i podkategorii "Za granicą". Abonenci Play mogą też skontaktować się z konsultantem pod numerem 790 500 500 i poprosić o aktywację usługi.

Roaming w T-Mobile możemy aktywować logując się do aplikacji Mój T-Mobile lub dzwoniąc na infolinię pod numerem 602 900 000. W przypadku tego operatora często jednak usługa jest już aktywna, ponieważ konsultanci często proponują takie rozwiązanie już w chwili podpisywania umowy. Użytkownicy telefonów na kartę mogą też aktywować roaming, wpisując bezpłatny kod *132*5*1# lub dzwoniąc na darmowy numer *9797.

Roaming poza Unią Europejską

Od 2017 na terenie UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli również w Norwegii, Liechtensteinie i Islandii) obowiązuje prawo pozwalające na korzystanie z roamingu w cenach obowiązujących w kraju, w którym zarejestrowany jest numer.

Sytuacja jest jednak trudniejsza w przypadku wyjazdów poza Unię Europejską, ponieważ stawki mogą być wówczas bardzo wysokie. Poza Unią Europejską ceny za minutę wykonanego połączenia mogą wynosić od 4 do nawet 15 zł, a na dodatek opłaty naliczane są także za odebranie połączenia i wówczas mogą wynosić od ok. 2 do 6 zł.

Warto przed wyjazdem sprawdzić jakie są wysokości opłat za usługi operatora w kraju, który planujemy odwiedzić. Pozwoli nam to ustrzec się przed niemiłymi niespodziankami.