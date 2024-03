Z popularnego komunikatora mogą korzystać zarówno użytkownicy Facebooka, jak i osoby, które nie mają konta na tym portalu społecznościowym. W przypadku Messengera, funkcja pełnego szyfrowania jest dostępna wyłącznie dla osób korzystających z aplikacji na smartfonach z systemem Android lub iOS. Zaszyfrowane rozmowy nie będą widoczne na czacie w Facebooku oraz w witrynie messenger.com.

Jak działa pełne szyfrowanie?

Opisywana funkcja stanowi najlepsze rozwiązanie dla osób, które poważnie traktują cyfrową prywatność i nie chcą, aby ktokolwiek miał dostęp do ich rozmów. Ta metoda zabezpieczania danych chroni treści, które wysłaliśmy z naszego urządzenia do odbiorcy oraz te, które otrzymaliśmy od rozmówcy. Pełne szyfrowanie wiadomości oznacza, że dostęp do konwersacji mają wyłącznie wspomniane dwie strony.

Sama metoda zabezpieczenia jest dość zaawansowana i wykorzystuje bazę kluczy kryptograficznych. Urządzenie, które korzysta z owej metody generuje własny, unikalny klucz. Jest on następnie używany do szyfrowania i odszyfrowania wiadomości. Dzięki temu, nawet jeśli trzecia osoba przechwyciłaby dane, nie ma możliwości ich odczytania bez klucza. Oznacza to, że do naszych rozmów nie ma dostępu nawet sama platforma oraz jej twórcy, w tym przypadku Messenger i firma Meta. Chronione są zarówno wiadomości tekstowe, jak i połączenia głosowe oraz wideo.

Osoby, które chcą zyskać prywatność, niestety muszą również liczyć się z pewnymi ograniczeniami. Pisząc na zaszyfrowanym czacie, nie ma możliwości prowadzenia rozmów grupowych, przesyłania GIF-ów oraz wykonywania płatności. Poza tym nie będziemy mogli korzystać z niektórych opcji personalizowania czatu, np. wyboru motywów.

Jak włączyć pełne szyfrowanie w Messengerze?

Funkcję pełnego szyfrowania można włączyć w czacie prowadzonym z dowolną osobą. Nie działa ona jednak w przypadku rozmów prowadzonych z kontami firmowymi, profesjonalnymi oraz osobami, z którymi jeszcze nie pisaliśmy. Nie obejmuje też czatów w Marketplace. Co trzeba zrobić, aby móc skorzystać z tego zabezpieczenia?

Otwieramy aplikację Messenger w telefonie i przechodzimy do pola Czaty.

w telefonie i przechodzimy do pola Czaty. Wybieramy osobę, z którą chcemy prowadzić zaszyfrowaną rozmowę.

Po przejściu do indywidualnego czatu klikamy imię i nazwisko rozmówcy. Pokaże się nam kilka opcji, w tym możliwość zmiany motywu, nicku, wyświetlenia multimediów itp.

Szukamy opcji Przejdź do tajnej konwersacji i klikamy w nią.

Po włączeniu tej funkcji zostanie utworzony nowy, zaszyfrowany czat. Od tego momentu, nikt nie zobaczy i nie usłyszy wiadomości, które są wysyłane.

Dodatkowe funkcje bezpieczeństwa w Messengerze

Oprócz pełnego szyfrowania wiadomości, Messenger oferuje także funkcję Bezpieczna pamięć, która stanowi dodatkową warstwę zabezpieczającą czaty. W momencie aktywacji, tworzy się zdalna kopia zapasowa rozmów. Dzięki temu rozmówcy mają do nich dostęp z dowolnego urządzenia, po zalogowaniu się na swoje konto na Messengerze. W jaki sposób można włączyć tę funkcję?

Uruchamiamy aplikację Messenger i wchodzimy w ustawienia.

i wchodzimy w ustawienia. Szukamy sekcji Prywatność i bezpieczeństwo a następnie W pełni szyfrowane czaty.

Wybieramy Bezpieczna pamięć i włączamy funkcję.

Następnie możemy wybrać kod PIN, 40-znakowy kod lub opcję zapisywania kopii zapasowej tylko na posiadanym urządzeniu.

Aby utworzyć kod, należy postępować zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.

W razie potrzeby, możemy w dowolnym momencie wyłączyć funkcję. W takim przypadku utracimy wszystkie kopie zapasowe zaszyfrowanych czatów. Bezpieczna pamięć jest wprowadzana stopniowo, dlatego niektórzy użytkownicy mogą jeszcze nie mieć do niej dostępu.