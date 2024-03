Warto zacząć od tego, że każdy telefon nagrzewa się w pewnym stopniu. Gdy intensywnie korzystamy ze smartfona, dochodzi do podwyższenia temperatury układu scalonego, który składa się z takich elementów jak procesor, modem łączności Wi-Fi, układ graficzny i modemy telekomunikacyjne. Każdy z tych podzespołów wydziela ciepło, którego intensywność zależy od obciążenia. Nieznaczny wzrost temperatury nie jest niczym złym. To znak, że ciepło wydzielane przez podzespoły jest odprowadzane na zewnątrz.

Dlaczego smartfon nadmiernie się nagrzewa?

O przegrzaniu telefonu mówimy w momencie, gdy jego obudowa jest na tyle ciepła, że trudno jest nam utrzymać urządzenie w dłoniach. Jeśli często doprowadzamy do takiej sytuacji, po pewnym czasie zauważymy, że smartfon działa dużo wolniej. W najgorszym scenariuszu, będzie grzał się przez cały czas, nawet przy wykonywaniu podstawowych zadań. Typowym objawem świadczącym o problemach technicznych jest też szybkie rozładowywanie.

Dlaczego telefon nadmiernie się nagrzewa? W większości przypadków jest to wynik niewłaściwego korzystania ze sprzętu. Chcąc rozwiązać ten problem, warto zacząć od zlokalizowania źródła problemu. Oto najczęstsze przyczyny.

Intensywne użytkowanie i wymagające aplikacje - granie w gry, streamowanie wideo oraz wielogodzinne oglądanie filmów w wysokiej rozdzielczości to czynności, które w dużym stopniu eksploatują telefon. Elektronika generuje duże straty energii, dlatego smartfon się grzeje. W tym przypadku najbardziej narażony jest procesor lub ekran.

- granie w gry, streamowanie wideo oraz wielogodzinne oglądanie filmów w wysokiej rozdzielczości to czynności, które w dużym stopniu eksploatują telefon. Elektronika generuje duże straty energii, dlatego smartfon się grzeje. W tym przypadku najbardziej narażony jest procesor lub ekran. Problemy z aktualizacją lub oprogramowaniem - nadmierne nagrzewanie się urządzenia może być też spowodowane brakiem aktualizacji. W takim przypadku procesor działa intensywniej, co powoduje wzrost temperatury telefonu. Podobną reakcję możemy zaobserwować w momencie, gdy w tle działa zbyt wiele aplikacji lub gdy uruchomimy zbyt wiele funkcji na raz.

- nadmierne nagrzewanie się urządzenia może być też spowodowane brakiem aktualizacji. W takim przypadku działa intensywniej, co powoduje wzrost temperatury telefonu. Podobną reakcję możemy zaobserwować w momencie, gdy w tle działa zbyt wiele aplikacji lub gdy uruchomimy zbyt wiele funkcji na raz. Kontakt z promieniami słonecznymi - jedną z czynności, która powoduje bardzo silne nagrzewanie się smartfona jest korzystanie z nawigacji podczas jazdy w słoneczny dzień. Jeśli na dodatek telefon jest zamocowany na szybie, w krótkim czasie może dojść do przegrzania. To bardzo niebezpieczne dla wrażliwej elektroniki. Podobne zagrożenie występuje w momencie, gdy położymy telefon blisko gorącego kaloryfera lub na nagrzanym parapecie.

Ładowanie nieodpowiednią ładowarką - jeśli w trakcie ładowania urządzenie robi się bardzo gorące, jest to znak, że najprawdopodobniej korzystamy ze złego zasilacza. Ten problem może wystąpić w sytuacji, gdy ładowarka jest niewiadomego pochodzenia lub gdy korzystamy z zasilacza z trybem szybkiego ładowania, a nasz smartfon nie obsługuje tej technologii. W drugim przypadku będzie dostarczane zbyt wysokie napięcie, a sama bateria nie przyjmie tak dużej ilości energii. W efekcie może dojść do przegrzania ogniw i obniżenia ich wydajności. W skrajnym przypadku istnieje ryzyko uszkodzenia sprzętu, a nawet wybuchu.

Co robić w przypadku przegrzania?

Temperatura, którą można uznać za bezpieczną wynosi około 45 stopni Celsjusza. Jeśli nie jesteśmy w stanie trzymać telefonu w dłoni, musimy jak najszybciej go schłodzić. W jaki sposób należy to zrobić?

Jeśli smartfon jest podłączony do ładowarki, natychmiast go odłączamy. W przypadku korzystania z nawigacji w upalny dzień, wyjmujemy telefon z uchwytu zamocowanego na szybie i kładziemy go w miejscu, gdzie nie docierają promienie słoneczne. Aby przyspieszyć schładzanie, najlepiej zdjąć pokrowiec. Warto też wyłączyć wszystkie niepotrzebne aplikacje, które sprawiają, że ciepło jest jeszcze intensywniej generowane. Jeżeli możemy sobie na to pozwolić, warto wyłączyć urządzenie. To najlepszy sposób na szybkie schłodzenie. Włączamy go ponownie, gdy całkowicie ostygnie. Pod żadnym pozorem nie należy wkładać telefonu do lodówki lub zamrażarki. Gwałtowna zmiana temperatury może skutkować poważnym uszkodzeniem elektroniki.

Te sposoby pozwolą uniknąć uszkodzenia telefonu

Zbyt wysoka temperatura prowadzi do obniżenia wydajności i skrócenia żywotności urządzenia. Warto zatem unikać przegrzewania telefonu. Poniżej dobre nawyki, o których należy pamiętać.

Unikaj intensywnego korzystania z telefonu przez długi czas. Jeśli poczujesz, że zaczyna się nagrzewać, zrób przerwę.

przez długi czas. Jeśli poczujesz, że zaczyna się nagrzewać, zrób przerwę. Usuń niepotrzebne aplikacje i ogranicz liczbę aplikacji działających w tle. Wyłącz funkcje, które nie są potrzebne w danym momencie.

i ogranicz liczbę aplikacji działających w tle. Wyłącz funkcje, które nie są potrzebne w danym momencie. Regularnie wykonuj aktualizacje oprogramowania.

Korzystaj tylko z oryginalnych ładowarek lub jakościowych zamienników. Sprawdzaj, czy podczas ładowania smartfon nie jest niczym przyciśnięty, np. poduszką.

Jeżeli telefon nagrzewa się mimo stosowania powyższych sposobów, to znak, że nie obejdzie się bez wizyty w serwisie.