Osoby, które korzystały z Map Google na zablokowanym ekranie, otrzymywały do tej pory wskazówki głosowe, które niestety często bywały mylące lub nieprecyzyjne. Z tego względu sporo użytkowników preferuje używanie aplikacji z włączoną i widoczną mapą. Niestety wymaga to ciągłego spoglądania w telefon, co może być niebezpieczne i utrudniać skupienie na jeździe. Nowa aktualizacja rozwiązuje ten problem, wprowadzając tzw. Czytelne wskazówki, znane również jako Glanceable.

Reklama

Jak zmieniły się Mapy Google po aktualizacji?

Funkcja była zapowiadana już w zeszłym roku, jednak musieliśmy nieco na nią poczekać. Obecnie możemy z niej skorzystać zarówno podczas poruszania się samochodem, innymi środkami transportu, jak i pieszo. Na czym dokładnie polega? Czytelne wskazówki pozwalają na bieżące śledzenie swojej podróży bezpośrednio z przeglądu trasy lub ekranu blokady. Nie trzeba zatem korzystać z trybu kompleksowej nawigacji z otwartą aplikacją, aby otrzymać informację o najbliższym zakręcie lub o odległości od konkretnego punktu. Dowiemy się także, ile czasu spędzimy na danym odcinku drogi.

Reklama

Poza tym, jeśli w trakcie korzystania z Map Google zdecydujemy się na zmianę trasy, podróż zostanie automatycznie zaktualizowana, nawet przy zablokowanym telefonie. Jest to zatem bardzo wygodne rozwiązanie dla osób, które nie chcą korzystać z trybu pełnoekranowego i nieustannie patrzeć na telefon. Jeszcze jedną istotną zaletą wprowadzonej zmiany jest mniejsze zużycie energii, a tym samym dłuższe działanie telefonu. Docenimy to zwłaszcza wtedy, gdy wybieramy się w podróż bez powerbanku.

Mapy Google: Jak włączyć Czytelne wskazówki?

Opisywana funkcja jest dostępna dla posiadaczy telefonów z systemem Android od wersji 11.116 oraz posiadaczy iPhone’ów z wersją 6.104.2 systemu iOS. Aby móc skorzystać z Czytelnych wskazówek, trzeba wcześniej uruchomić tę opcję. Jak to zrobić?

Należy włączyć aplikację Mapy Google i kliknąć w awatar znajdujący się w prawym górnym rogu. Następnie wchodzimy w Ustawienia i dalej w Nawigacja. Funkcja “Czytelne wskazówki podczas nawigacji” powinna znaleźć się na samym dole. Po jej włączeniu, będziemy mogli korzystać z niej za każdym razem, gdy uruchomimy nawigację.

Mapy Google oferują jeszcze inne funkcje

W 2022 roku Google podzielił się wizją dotyczącą aplikacji. Wspomniał o wykorzystaniu możliwości sztucznej inteligencji, co widać w obecnie dostępnych funkcjach. Celem twórców było stworzenie wciągającej i intuicyjnej mapy, która ułatwia eksplorowanie i nawigowanie, a jednocześnie pozwala dokonywać bardziej zrównoważonych wyborów. Jakie opcje są dziś dostępne?

Immersive View - ta funkcja pojawiła się w zeszłym roku i stanowi prawdziwy przełom. Powstała dzięki połączeniu sztucznej inteligencji i Street View. Dzięki niej użytkownicy map mogą odkrywać cyfrowy model świata i eksplorować nowe miejsca, jeszcze zanim się w nich znajdą. W praktyce otrzymują trójwymiarowy podgląd o różnych porach dnia, co ułatwia wizualizację planowanej trasy oraz znalezienie np. wejścia do budynku. Zyskują także dostęp do praktycznych informacji, takich jak ruch na drogach, natężenie ruchu w danym miejscu, czy pogoda. Na podstawie tych danych łatwiej podjąć decyzję, o której godzinie najlepiej odwiedzić dany punkt.

- ta funkcja pojawiła się w zeszłym roku i stanowi prawdziwy przełom. Powstała dzięki połączeniu sztucznej inteligencji i Street View. Dzięki niej użytkownicy map mogą odkrywać cyfrowy model świata i eksplorować nowe miejsca, jeszcze zanim się w nich znajdą. Zyskują także dostęp do praktycznych informacji, takich jak ruch na drogach, natężenie ruchu w danym miejscu, czy pogoda. Na podstawie tych danych łatwiej podjąć decyzję, o której godzinie najlepiej odwiedzić dany punkt. Wyszukiwarka inspiracji - ta funkcja z pewnością spodoba się osobom, które chciałyby spędzić np. weekend w określony sposób lub szukają miejsca, w którym będą mogły zrealizować wymarzoną sesję zdjęciową. W tym celu wystarczy skorzystać z wyszukiwarki i wprowadzić zapytanie. Wyniki są pokazywane w formie wizualnej, dlatego użytkownik od razu zobaczy zdjęcia pasujące do zapytania.

Sporym ułatwieniem dla kierowców pojazdów elektrycznych jest też ulepszony widok, prezentujący stacje ładowania. Dodatkowo wyświetlane są informacje o kompatybilności ładowarek oraz prędkości ładowania. Możemy być pewni, że twórcy będą dalej pracować nad rozwojem Map Google, jeszcze bardziej wykorzystując potencjał AI. Należy zatem spodziewać się kolejnych funkcji poszerzających możliwości korzystania z aplikacji.