Od 15 lutego 2024 roku podatnicy mają możliwość rozliczenia się z urzędem skarbowym. Termin składania deklaracji podatkowych upływa 30 kwietnia. Jednak dla emerytów i rencistów sytuacja jest bardziej skomplikowana. Ze względu na podwyższenie kwoty wolnej od podatku w 2022 roku, duża część ich dochodów jest zwolniona z opodatkowania. Wyjątkiem są jednak 13. i 14. emerytury.

Kto dostanie zwrot podatku od emerytury?

"Trzynastka" i "czternastka" zostały opodatkowane, jednak seniorzy, którzy w całym roku 2023 otrzymali emerytury wraz z dodatkami w wysokości nieprzekraczającej 30 tysięcy złotych, czyli kwoty wolnej od opodatkowania, mogą odzyskać ten podatek. Wysokość tego zwrotu zależy od kwoty przyznanej za "trzynastkę" i "czternastkę", a także od ogólnych dochodów emerytów i rencistów, które nie mogą przekroczyć około 2400 złotych miesięcznie.

Ile wynosi zwrot podatku dla emerytów?

Przeciętny emeryt lub rencista, który generuje dochody do 28 tysięcy złotych rocznie, może być uprawniony do zwrotu nadpłaconego podatku w wysokości do 420 złotych. Jednak większy zwrot podatku mogą otrzymać podatnicy korzystający z ulg i odliczeń, nawet jeśli ich dochody przekraczają kwotę zwolnioną z podatku.

Ulgi i odliczenia dla seniorów

Najczęstszą ulgą jest ulga rehabilitacyjna, która obejmuje osoby niepełnosprawne, opiekunów osób niepełnosprawnych oraz osoby ponoszące koszty związane z rehabilitacją, w tym również wydatki na leki. W tym przypadku podatnicy mogą odliczyć 100 złotych od kosztów rehabilitacji za każdy miesiąc. Dodatkowo rozliczenie się wspólnie ze współmałżonkiem może także zwiększyć kwotę zwrotu podatku.

Osoba uprawniona do ulgi rehabilitacyjnej to: osoba z niepełnosprawnością, osoba wspierająca inną osobę z niepełnosprawnością, o ile dochód tej drugiej osoby nie przekroczył w 2023 roku 19 061,28 zł, osoba, która poniosła koszty związane z rehabilitacją.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej istnieją wydatki podlegające ograniczeniom kwotowym oraz te, które nie są limitowane. Ograniczone wydatki obejmują np. ulgę na leki (odlicza się kwotę powyżej 100 zł), zakup pieluchomajtek, koszty dojazdów itp. (maksymalny limit wynosi 2280 zł rocznie). Kwoty te są potrącane w zeznaniu rocznym PIT. Dla przykładu - jeśli podatnik odliczy 2280 zł w ramach ulgi rehabilitacyjnej, oznacza to zwrot 273,6 zł podatku.

Ulga dla pracujących seniorów

Seniorzy, którzy pracowali część roku, mogą liczyć na wysokie zwroty podatku, ponieważ przysługuje im ulga dla pracujących seniorów. Dzięki tej uldze dochód do wysokości 85 528 zł jest zwolniony z opodatkowania, a po uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku (30 tys. zł), nawet dochód w wysokości 115 528 zł nie podlega opodatkowaniu.

Seniorzy mogą oczekiwać zwrotu podatku za rok 2023, jeśli spełnili warunki uprawniające do skorzystania z ulgi, tj. osiągnęli prawo do emerytury, ale kontynuowali pracę zawodową, przy czym ich pracodawca nie uwzględnił ulgi dla pracujących seniorów przy pobieranych zaliczkach na podatek dochodowy. Warto zauważyć, że ulgę mogą również otrzymać seniorzy prowadzący działalność gospodarczą.

Według obliczeń firmy MDDP, jeśli dochód pracującego seniora-przedsiębiorcy wyniósł w 2023 roku 85 tys. zł, może on otrzymać ponad 4,7 tys. zł zwrotu podatku.