Wielkanoc 2024 zbliża się wielkimi krokami. Dla chrześcijan jest to najważniejsze święto w roku. Ważną częścią obchodów jest Wielki Piątek, upamiętniający mękę oraz śmierć Jezusa na krzyżu. W tym roku przypadnie on 29 marca. W wielu krajach jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Póki co w Polsce nie doczekaliśmy się podobnego rozwiązania.