Kwiecień 2024 – kiedy wziąć urlop?

W Polsce wiele osób (z okazji nadchodzących świąt) rozpocznie odpoczynek od pracy 30 marca (w sobotę). Kolejne wolne dni to: Wielkanoc (niedziela, 31 marca) oraz Poniedziałek Wielkanocny (1 kwietnia).

Ponadto, warto pamiętać, że Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny to dni ustawowo wolne od pracy w Polsce.

Niektórzy mogą przedłużyć odpoczynek od pracy. By zyskać ponad tydzień wolnego, wystarczy w kwietniu wziąć 4 dni urlopu: 2, 3, 4 oraz 5 kwietnia (6 i 7 wypada weekend). Łącznie w ten sposób zyskamy 9 dni, które możemy przeznaczyć na nasze plany.

Wielkanoc – od czego zależy termin?

Jak wyznaczany jest termin ws. Wielkanocy? W zachodnich Kościołach to święto wypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca (czyli po 21 marca). W 2023 roku to święto przypadło na 9 kwietnia, w tym roku Wielkanoc to 31 marca.

Wiosenna przerwa – ile dni wolnych mają uczniowie?

Z okazji świąt wielkanocnych uczniowie w Polsce (według kalendarza roku szkolnego 2023/2024) mają sześć wolnych dni.

Początek przerwy od nauki rozpocznie się już w Wielki Czwartek (28 marca). Kolejne wolne dni dla uczniów to: Wielki Piątek (29 marca), Wielka Sobota (30 marca), Wielkanoc (31 marca), Poniedziałek Wielkanocny (1 kwietnia) oraz wtorek (2 kwietnia).

Wiosenna przerwa dla uczniów opiera się na podstawie prawnej: „§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)”.