e-Doręczenia

"To dobre wyniki, ale chcemy dalej edukować i przekonywać Polaków, że warto przejść na cyfrową korespondencję. Z każdym kolejnym miesiącem widzimy, jak dynamicznie rozwija się system e-Doręczeń i jesteśmy pewni, że klienci chętniej będą w nim uczestniczyć od stycznia przyszłego roku, gdy skończy się okres przejściowy i dla wielu instytucji administracji publicznej system cyfrowych doręczeń w kontakcie z obywatelami stanie się obowiązkowy" - powiedział prokurent zarządu Poczty Polskiej w obszarze IT i Dyrektor Departamentu Transformacji Cyfrowej Paweł Raczyński, cytowany w komunikacie.

Operator podał, że wraz z początkiem nowego roku ruszy nowy etap wdrożenia systemu e-Doręczeń, który oznacza koniec papierowych awiz w korespondencji z wieloma urzędami administracji publicznej. Od nowego roku znaczna część administracji publicznej będzie zobowiązana do doręczania pism przede wszystkim przez system e-Doręczeń. Oczywiście tylko tym osobom, które mają założone konto w systemie i adres do doręczeń elektronicznych (ADE). Pozostałym obywatelom korespondencja będzie dostarczana z pomocą usługi hybrydowej (PUH) - czyli wysyłana cyfrowo, a potem drukowana maszynowo w specjalnych ośrodkach Poczty Polskiej (w warunkach zapewniających ochronę tajemnicy korespondencji oraz wrażliwych danych) i dostarczana tradycyjnie przez listonoszy.

Różnica między e-Doręczeniem, a e-Poleconym polega na tym, iż w e-Doręczeniu jedną ze stron zawsze jest podmiot publiczny i dla obywateli jest bezpłatna. e-Polecony to taka sama cyfrowa przesyłka, ale między podmiotami niepublicznymi, np.: firmą i osobą prywatną. Dzięki e-Poleconemu można całkowicie wyeliminować korespondencję papierową, podano także.

Poczta Polska posiada ok. 7,5 tys. placówek, filii i agencji pocztowych. Jest jednym z polskich liderów usług komunikacyjnych, paczkowo-kurierskich i logistycznych oraz narodowym operatorem pocztowym.

(ISBnews)