Mało kto o tym wie, ale nie trzeba już opłacać abonamentu RTV. Poczta Polska udziela zwolnień. Wystarczy zrobić tę jedną rzecz

Poczta Polska odpowiada za monitorowanie wywiązywania się z obowiązku płacenia abonamentu RTV, korzystając w tym celu z pracy kontrolerów. Posiadają oni specjalne uprawnienia do przeprowadzania wizytacji, które najczęściej odbywają się w firmach i instytucjach, rzadziej natomiast w prywatnych domach i mieszkaniach. Niezależnie od miejsca kontroli, osoba przeprowadzająca ją ma obowiązek każdorazowo okazać swoją legitymację służbową.

Jaka kara grozi za nieopłacanie abonamentu RTV?

Osobom, które zarejestrowały odbiornik i powinny płacić abonament RTV, a tego nie robią, grozi nałożenie kary finansowej wynoszącej do 819 zł. Gdy Poczta Polska zidentyfikuje zarejestrowanego dłużnika, wysyła do niego formalne wezwanie do uregulowania zaległości. W minionym roku wysłano aż 118 tysięcy takich wezwań. Po otrzymaniu pisma, adresat ma 7 dni na opłacenie zaległości. W przypadku braku wpłaty w tym terminie, sprawa może zostać przekazana do urzędu skarbowego w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Zwolnienie z abonamentu RTV

Ustawodawca określił listę grup osób, które mogą zostać zwolnione z konieczności płacenia abonamentu RTV. Jest to stosunkowo szeroki katalog. Wśród uprawnionych znajdują się między innymi emeryci, których miesięczne świadczenie emerytalne nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Podstawą do uzyskania zwolnienia najczęściej jest wiek, ale znaczenie mają również stan zdrowia oraz status zawodowy. Poczta Polska może zwolnić z obowiązku abonamentowego osoby spełniające jedno z poniższych kryteriów:

ukończyły 75 lat,

mają powyżej 60 lat i przysługuje im emerytura, której miesięczna kwota brutto nie przekracza 50 proc. średniego wynagrodzenia,

zostały zaliczone do I grupy inwalidzkiej (znaczny stopień niepełnosprawności),

są zarejestrowane jako bezrobotne,

posiadają status weterana będącego inwalidą wojennym lub wojskowym.

Jak wygląda procedura uzyskania zwolnienia z opłacania abonamentu RTV?

Aby uzyskać zwolnienie z abonamentu RTV, wystarczy spełnić przynajmniej jedno z wymienionych wyżej kryteriów. Następnie należy złożyć stosowny wniosek w wybranej placówce Poczty Polskiej. Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające posiadany status, uprawniający do zwolnienia – na przykład, w przypadku ubiegania się o zwolnienie ze względu na niską emeryturę, wymagane jest przedstawienie wyciągu z konta bankowego dokumentującego wysokość świadczenia z ZUS. Jak informuje Poczta Polska, najliczniejszą grupę osób korzystających ze zwolnienia stanowią seniorzy, którzy ukończyli 75 lat. Niemniej jednak, aby uzyskać zwolnienie, zawsze konieczna jest osobista wizyta na poczcie i okazanie dokumentów poświadczających spełnianie kryteriów zwolnienia.

Praktyka unikania opłat a zwolnienia z abonamentu RTV

Mimo istnienia możliwości legalnego zwolnienia z abonamentu RTV, wielu Polaków nadal decyduje się na unikanie płacenia, często nawet nie rejestrując posiadanych odbiorników. Dane Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) wskazują, że spośród około 12,5 miliona gospodarstw domowych w Polsce, 92,7 proc. posiada telewizor. Z tego grona, jedynie 4,5 miliona gospodarstw domowych zarejestrowało swoje odbiorniki, a abonament faktycznie opłaca jedynie około 700 tysięcy osób. Co więcej, liczba płacących systematycznie maleje – dla porównania, w 2022 roku obowiązek ten wypełniało 828 tysięcy zarejestrowanych użytkowników.