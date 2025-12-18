Satelity dla Bundeswehry

Satelity od ICEYE będą monitorować ziemię z dokładnością do 16 centymetrów. Wyposażone w radar z syntetyczną aperturą (SAR) urządzenia będą w stanie „widzieć” zarówno w dzień, jak i w nocy, niezależnie od pogody. Dzięki falom mikrofalowym przetną chmury, dym, a nawet mgłę, rejestrując każdy ruch na ziemi z ogromną precyzją. Codzienne dostarczanie danych pozwoli niemieckiemu wojsku szybciej reagować na sytuacje kryzysowe i lepiej monitorować teren.

ICEYE z polskiego start-upu do globalnego lidera

To ICEYE dostarczy technologię, która uczyni Bundeswehrę bardziej czujną niż kiedykolwiek. Prywatna firma powstała jako polsko-fiński start-up i dziś jest właścicielem największej na świecie konstelacji satelitów SAR. Wspólna spółka, Rheinmetall ICEYE Space Solutions, będzie miała siedzibę w niemieckim Neuss. To tam, w trzecim kwartale 2026 roku, rozpocznie się produkcja pierwszych satelitów. Urządzenia będą orbitować 500–600 km nad Ziemią, wspierając misje Bundeswehry aż do 2030 roku – z możliwością przedłużenia umowy.

Projekt „SPOCK 1”: nowoczesna tarcza informacyjna

Całość projektu funkcjonuje pod tajemniczo brzmiącą nazwą „SPOCK 1” – czyli „SAR Space System for Persistent Operational Tracking Stage 1”. To technologia, która pozwala śledzić nie tylko ruchy wojsk, ale nawet niewidoczne dla oka zmiany terenu. Kluczowe znaczenie ma tutaj automatyczna analiza danych z użyciem sztucznej inteligencji. Informacje będą trafiać do decydentów natychmiast, w formie gotowej do działania.

Satellity prywatne, dane ekskluzywne

Konstelacja satelitów nie będzie należeć do państwa, ale do spółki Rheinmetall ICEYE Space Solutions. Bundeswehra zyska jednak pełny, wyłączny dostęp do danych. To model, który pokazuje, jak dziś przenika się świat militariów i nowoczesnego przemysłu kosmicznego. ICEYE i Rheinmetall nie tylko dostarczą sprzęt, ale też zapewnią jego obsługę, przetwarzanie danych i operacyjne wsparcie wszystko pod jednym dachem.

Polska technologia dla europejskiego bezpieczeństwa

Dla ICEYE to moment przełomowy. Jak podkreśla Rafał Modrzewski, współzałożyciel i CEO firmy: „Wspierając Niemcy w ramach tego przełomowego programu, ICEYE jednocześnie przyczynia się do wzmacniania bezpieczeństwa Europy. Informacje pozyskiwane z przestrzeni kosmicznej stanowią dziś podstawę nowoczesnej obrony – nie są już jedynie elementem strategicznego tła, lecz bezpośrednim narzędziem taktycznym. Wprowadzamy konieczną zmianę: pojedyncze, podatne na zagrożenia systemy są zastępowane odpornymi konstelacjami satelitów, które dostarczają decydentom aktualnych, przydatnych informacji dokładnie wtedy, gdy są najbardziej potrzebne. Ta historyczna umowa potwierdza, że ICEYE przeszedł drogę od pioniera sektora New Space do wiodącego dostawcy kluczowych zdolności obronnych. Łącząc wysokie tempo budowy satelitów z zaawansowaną analizą danych, tworzymy nowy model wykorzystania przestrzeni kosmicznej do budowania strategicznej i taktycznej przewagi państw.”