Nowelizacja Prawa pocztowego

Chodzi o nowelizację Prawa pocztowego. Środki, które ma otrzymać Poczta Polska, mają być wykorzystane na sfinansowanie obowiązku świadczenia usługi powszechnej w latach 2024 i 2025, a Poczta otrzymałaby pieniądze na ten cel w 2026 i 2027 r.

Dotychczasowe limity budżetowe

Obecnie limity wydatków budżetu państwa na ten cel wynoszą po 651 mln zł na lata 2026-2027. Resort aktywów państwowych zwracał uwagę, że kwoty te są znacząco niższe od szacowanego zapotrzebowania na środki z budżetu państwa na finansowanie kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych za lata 2024 i 2025. Z tego powodu limit ten ma zwiększyć się do 997 mln zł w 2026 r. i do 960 mln zł w 2027 r.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2026 r.