Związki partnerskie dla par jednopłciowych

Na tę liczbę składa się 30,6 proc. ankietowanych, według których osoby pozostające w takich związkach powinny mieć takie same prawa jak małżeństwa, oraz 31,5 proc. popierających wprowadzenie związków partnerskich, ale z ograniczonymi prawami - wskazuje w środowym wydaniu dziennik.

Kolejne 35,1 proc. osób sprzeciwia się zmianom w tej materii. Jednoznacznej odpowiedzi nie udzieliło 2,7 proc. badanych.

Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej

„Tymczasem w rządzie trwają ostatnie szlify nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. – Chcemy, żeby do końca roku projekt trafił do Sejmu – deklaruje w rozmowie z »DGP« Katarzyna Kotula, sekretarz stanu w kancelarii premiera” - czytamy w gazecie.

Badanie CBOS dla „DGP” zostało zrealizowane w dniach: 3-5 listopada 2025 r., metodą CATI, na grupie 1000 dorosłych Polaków.