Zasady obliczania kwot "czternastki"

W 2024 roku podstawowa wysokość 14. emerytury została ustalona na poziomie 1780,96 zł brutto, co odpowiada aktualnej minimalnej emeryturze. Pełną kwotę tego świadczenia otrzymają osoby, których miesięczne emerytury brutto nie przekraczają progu dochodowego wynoszącego 2900 zł brutto. W przypadku emerytów, którzy otrzymują wyższe świadczenia, „czternastka” będzie pomniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Co więcej, minimalna kwota czternastej emerytury nie może wynosić mniej niż 50 zł brutto.

Warto przy tym wspomnieć, że czternasta emerytura podlega opodatkowaniu i jest obciążona składką na ubezpieczenie zdrowotne. W praktyce oznacza to, że kwota brutto świadczenia zostaje pomniejszona o 9% składki zdrowotnej oraz 12% zaliczki na podatek dochodowy.

Komu nie przysługuje 14. emerytura? Nie każdy senior otrzyma świadczenie

Nie wszyscy seniorzy otrzymają 14. emeryturę w 2024 roku. Osoby, których miesięczne świadczenia przekraczają 4630,96 zł brutto, nie kwalifikują się do tego dodatkowego świadczenia. Wynika to z zastosowania zasady „złotówka za złotówkę”, która sprawia, że po odliczeniu nadwyżki kwota czternastej emerytury spada poniżej minimalnej wartości 50 zł. Dodatkowo 14. emerytura nie zostanie wypłacona osobom, których emerytura lub renta jest zawieszona.

Świadczenie to przysługuje jednak osobom, które na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego wypłatę mają prawo do emerytury, renty lub innych świadczeń wymienionych w ustawie, pod warunkiem że ich emerytura nie przekracza ustalonych progów dochodowych. Dotyczy to m.in. emerytów rolniczych, służb mundurowych, osób pobierających renty socjalne oraz zasiłki przedemerytalne.

Ile wyniesie 14. emerytura w 2024 roku? [TABELA]

Poniżej przedstawiamy szczegółową tabelę, która pokazuje, ile dokładnie wyniesie 14. emerytura, zarówno w kwocie brutto, jak i netto:

Emerytura brutto Emerytura netto 14. emerytura brutto 14. emerytura netto 5000 zł 4250,00 zł 0 zł 0 zł 4700,00 zł 4013,00 zł 0 zł 0 zł 4630,96 zł 3958,17 zł 50,00 zł 39,50 zł 4500,00 zł 3855,00 zł 180,96 zł 142,95 zł 4000,00 zł 3460,00 zł 680,96 zł 537,95 zł 3750,00 zł 3262,50 zł 930,96 zł 735,45 zł 3500,00 zł 3065,00 zł 1180,96 zł 932,95 zł 3250,00 zł 2867,50 zł 1430,96 zł 1130,45 zł 3000,00 zł 2670,00 zł 1680,96 zł 1327,95 zł 2900,00 zł 2591,00 zł 1780,96 zł 1406,95 zł 2750,00 zł 2472,50 zł 1780,96 zł 1406,95 zł 2500,00 zł 2275,00 zł 1780,96 zł 1406,67 zł 2250,00 zł 2047,50 zł 1780,96 zł 1436,67 zł 2000,00 zł 1820,00 zł 1780,96 zł 1466,67 zł 1780,96 zł 1620,67 zł 1780,96 zł 1493,67 zł

Terminy wypłat 14. emerytury

Wypłaty 14. emerytury w 2024 roku już się rozpoczęły, a pierwsze przelewy trafiły na konta emerytów 30 sierpnia. Następne przelewy będą realizowane zgodnie z harmonogramem wypłat emerytur, co oznacza, że seniorzy mogą spodziewać się kolejnych wpłat 10., 13., 20. i 25. września. Każda osoba otrzyma 14. emeryturę razem z comiesięcznym świadczeniem podstawowym, bez potrzeby składania dodatkowych wniosków.