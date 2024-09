ZUS - ESUN

Najpełniejszy wykaz świadczeń finansowanych ze środków publicznych można znaleźć na stronie ZUS. Jest to Katalog świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych uwzględnianych przy ustalaniu prawa do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i wysokości tego świadczenia. Spis zawiera aż 83 pozycje określające rodzaj świadczenia oraz ustawy regulujące ich przyznawanie.

Jak czytać informacje z Katalogu świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych?

Katalog świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych ma postać tabelki zawierającej informacje o rodzaju świadczenia i podstawy prawnej regulującej jego przyznanie wraz z konkretnym artykułem. Podstawa prawna to po prostu konkretna ustawa, której nazwa może pomóc znaleźć właściwą instytucję, do której należy się zgłosić. Poniżej kilka przykładów jak to zrobić.

Stypendia

Świadczenia wymienione na pozycjach od 28 do 33 są stypendiami, które wypłacane są zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Z tego łatwo można wywnioskować, że beneficjentami powyższych są osoby uczące się lub studiujące. W tym wypadku instytucją udzielającą o dodatkową pomoc materialną jest szkoła lub uczelnia wyższa, w której wnioskodawca się uczy.

Emerytury i renty wojskowe

Nieco inaczej jest w przypadku emerytur i rent wojskowych (świadczenia od 41 do 46). Już sama ich nazwa wskazuje, że organem odpowiedzialnym za udzielenie informacji na ten temat jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Finalnie były żołnierz i jego rodzina zostaną przekierowani do 15 Wojskowych Biur Emerytalnych, które zajmują się obsługą emerytur, rent i innych świadczeń.

Dodatki do rent i emerytur

Kolejnym miejscem, gdzie można znaleźć listę dodatków, świadczeń, ekwiwalentów czy ryczałtów jest zakładka „Dodatki” na stronie ZUS.pl. W sumie jest tam wymienionych 16 pozycji. Przy każdej z nich znajduje się informacja o tym komu przysługuje dane świadczenie, jakie dokumenty są wymagane, kiedy i gdzie ma je złożyć. Dodatkowo Zakład informuje jak i kiedy załatwi sprawę oraz wszelkie informacje dodatkowe jak choćby ta czy jest możliwość odwołania się od decyzji ZUS.

Świadczenia z urzędu miasta lub gminy

Część zasiłków i dodatków wypłaca również urząd gminy lub miasta. Są to przede wszystkim zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego, jak choćby dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Również zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne wypłacany jest przez instytucje samorządowe. Informacje o nich można znaleźć na stronie www.gov.pl.

Świadczenia z pomocy społecznej

Ostatnim, ale nie mniej ważnymi instytucjami wspierającymi osoby w trudnej sytuacji życiowej są Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. MOPSy i GOPSy realizują zarówno świadczenia pieniężne (np. zasiłek stały lub okresowy) i świadczenia niepieniężne (np. posiłki, opłata składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne). W ramach akcji zapobiegania bezdomności Ośrodki przyznają również dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne osobom, których nie stać na zapłacenie czynszu czy rachunków za energię. Dokładne informacje o pomocy oferowanej przez Ośrodki można przeczytać na ich stronach internetowych.

NGO

Pomoc w szukaniu właściwych instytucji i środków wsparcia można również znaleźć w organizacjach pozarządowych. Pracownicy i wolontariusze NGO’sów świadczą bardzo wiele usług pomocowych. Przede wszystkim zaczynają od określenia potrzeby osoby, która się do nich zgłasza, po czym albo udzielają jej pomocy we własnym zakresie, albo kierują ją do odpowiednich urzędów czy instytucji, tak aby osoba w kryzysie nie marnowała dodatkowej energii na bezskuteczne działania.