Kim jest "Satoshi Nakamoto"?

Pokazany we wtorek 100-minutowy film zatytułowany „Money Electric: The Bitcoin Mystery” zawiera wywiady z kilkoma osobami, które są związane z bitcoinem od początku jego istnienia. Jednym z nich jest wieloletni kandydat do roli Satoshiego, Adam Back. W filmie wypowiedzieli się również inwestor Roger Ver, marketingowiec bitcoina Samson Mow oraz kanadyjski programista Peter Toddd.

„Jestem Satoshi Nakamoto”

Kandydatów na „Satoshiego Nakamoto” było już wielu. W 2014 roku Newsweek wskazał fizyka Dorian Nakamoto, który jednak zaprzeczył jakimkolwiek swoim związkom z bitcoinem. W 2015 roku New York Times wskazał na informatyka Nicka Szabo. Kolejnym był Australijczyk Craig Wright, który zasłynął tym, że sam ogłosił się twórcą bitcoina. Dopiero brytyjski sędzia odebrał mu ten tytuł, orzekając prawomocnym wyrokiem, że nie jest on Satoshim Nakamoto.

Twórca dokumentu, Cullen Hoback, opierając się na szeregu poszlak, takich jak posty z początków forum Bitcoiner, wskazał, że to właśnie Peter Todd jest Satoshim Nakamoto. Kiedy skonfrontowano go z tym, Todd uznał ten pomysł za „śmieszny”. I podobnie jak kilku innych rozmówców Hobacka, Todd powiedział w pewnym momencieze śmiechem: „Jestem Satoshi Nakamoto”. Najwyraźniej sugestia, że może być twórcą bitcoina, rozbawiła go. Mimo to Todd od lat uważany jest za głównego kandydata na Satoshi Nakamoto.

Kim jest Peter Todd?

Todd jest dość tajemniczą osobą. Z informacji, do jakich dotarł Hoback wynika, że Todd pracuje jako konsultant kryptografii stosowanej na platformie deweloperskiej GitHub. Z informacji dostępnych na temat Todda wynika, że programista mieszka w Toronto. Profil LinkedIn osoby o tym samym nazwisku wymienia go jako „Chief Naysayer” u dostawcy zabezpieczeń Bitcoin Coinkite oraz głównego analityka w usłudze portfela anonimizującego Dark Wallet i głównego eksperta w projekcie Mastercoin. Dodatkowo Todd ukończył studia licencjackie z zakresu mediów zintegrowanych na OCAD University w 2011 roku.

Biała księga bitcoina

Biała księga opisująca bitcoina ukazała się w 2008 roku, a sama sieć bitcoin została uruchomiona w 2009 roku. Biała księga (white paper) kryptowaluty to dokument podsumowujący ważne informacje na temat projektu blockchain lub kryptowaluty. Zazwyczaj obejmuje informacje o celach projektu, produktach, funkcjach, parametrach, które nadają kryptowalucie jej wartość ekonomiczną, a także informacje o uczestnikach projektu.

Biała księga kryptowaluty stanowi świetne wprowadzenie do projektu, ponieważ wyjaśnia, jak on działa, co robi i jakie problemy próbuje rozwiązać. Wszystkie istotne informacje handlowe, techniczne i finansowe powinny być dostępne w tym dokumencie.

Miliardy dolarów zamrożone w bitcoinach

Kim dokładnie jest Satoshi Nakamoto, czy jest osobą lub grupą osób, było przedmiotem wielu spekulacji od czasu pojawienia się bitcoina w styczniu 2009 roku. Po 25 latach od premiery kryptowaluta funkcjonuje w głównym nurcie inwestycyjnym. Trafiała do ksiąg rachunkowych firm takich jak MicroStrategy, czy części amerykańskich funduszy ETF. Szacuje się, że klienci instytucjonalni mogą posiadać tokeny warte miliardy dolarów.

Miliardy dolarów Satoshi Nakamoto

Chociaż nie słyszano o Satoshi Nakamoto od 2011 roku, on lub oni nadal są ważni. Portfele Satoshi Nakamoto zawierają około 1 miliona bitcoinów, wartych około 62,4 miliarda dolarów według obecnych cen. Każdy ruch twórcy bitcoina może spowodować załamanie jego ceny. Ale tokeny twórcy nie zmieniły się od wielu lat. Ustalenie tożsamość twórcy bitcoina może mieć również głęboki wpływ na gotowość rządów i korporacji do dalszego przyjmowania największej kryptowaluty na świecie.