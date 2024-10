Prace nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej

W MRPiPS trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznejoraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

"Obszar wsparcia osób z niepełnosprawnością nie jest prosty. Istnieją różne niepełnosprawności, które generują różne potrzeby, to często bardzo indywidualne przypadki. Rozwiązania, które chcemy wprowadzić, to początek zmian całego systemu" - zapowiedział wiceminister rodziny, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń.

Porządkowanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Poinformował, że nowa regulacja porządkuje zagadnienie związane z posiadaniem przez osoby niepełnosprawne kilku różnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z projektem, w przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności uwzględniającego zmianę stanu zdrowia, powiatowy zespół powinien uchylać poprzednio wydane orzeczenie.

"Zależy nam na tym, aby osoba z niepełnosprawnością miała tylko jedno orzeczenie. Podczas analizy systemu ewidencjonowania osób z niepełnosprawnościami (EKSMOoN), zauważyłem, że są osoby, które w tym samym czasie mogą legitymować się trzema albo nawet czterema różnymi orzeczeniami, na różne stopnie, udzielane na różne okresy" - zauważył wiceminister.

Jego zdaniem "jest to coś nie do końca ok", że osoba korzysta z różnych orzeczeń w zależności od sytuacji. "Łatwo wtedy podważać ostatnie orzeczenie lekarza orzecznika, który określił stopień niepełnosprawności danej osoby, jej przywileje i zakres wsparcia" - dodał Krasoń.

Konsultacje społeczne nad projektem zmian

Zapowiedział, że projekt w sprawie zmian w przepisach niedługo znajdzie się w konsultacjach społecznych i międzyresortowych. "W toku tych prac bardzo chcę posłuchać argumentów za i przeciw temu rozwiązaniu. Uważam jednak, że powinniśmy dążyć do spójności systemu" - powiedział pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Wprowadzenie systemu informatycznego do weryfikacji orzeczeń

Poinformował, że w planach jest też uruchomienie systemu informatycznego, który umożliwi weryfikację ważności orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności. Ma to ułatwić m.in. korzystanie z różnego rodzaju ulg.

"Chodzi np. o to, by kontroler biletów nie wymagał wbrew obiektywnym faktom osobnego dokumentu na to, że pasażer jest osobą z niepełnosprawnością. To są rzeczy elementarne, które powinny być już dawno uregulowane" - podkreślił Krasoń.

Poszerzenie dostępu do miejsc publicznych z psem asystującym

Dodał, że regulacja zakłada też rozszerzenie miejsc wstępu z psem asystującym. "Osoba z psem asystującym będzie miała dostęp do miejsc publicznych, co obecnie nie zawsze jest możliwe" - zaznaczył wiceminister.

Zasady postępowania orzeczniczego i terminy rozpatrywania spraw

Zmiany w ustawie zakładają także usprawnienie pracy zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. W projekcie doprecyzowano dotychczasowe zasady postępowania orzeczniczego m.in. w zakresie terminów na rozpatrzenie sprawy w I i II instancji. Wprowadzano maksymalny 3-miesięczny termin na rozpatrywanie wniosku składanego przez osobę zainteresowaną w I instancji oraz maksymalny 2-miesięczny termin na rozpatrzenie odwołania w II instancji.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec