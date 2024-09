Kto może otrzymać świadczenie 500+ dla osób z niepełnosprawnościami?

Ustawodawca jasno określił warunki przyznania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W tym wypadku stopień niepełnosprawności nie decyduje o jego przyznaniu. Za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji uznaje się osobę, która nie tylko, że nie może pracować, ale potrzebuje pomocy drugiej osoby w najprostszych czynnościach życiowych jak mycie, ubieranie się jedzenie, czy wychodzenie z domu i robienie nawet podstawowych zakupów. Taka osoba jest całkowicie zależna od osób, które sprawują nad nią opiekę.

Dodatkowo taka osoba:

musi mieć ukończone 18 lat ,

, nie jest uprawniona do świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych (np. emerytury, renty, zasiłku stałego albo zasiłku okresowego o charakterze innym niż jednorazowe ani nie jest uprawniona do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych),

(np. emerytury, renty, zasiłku stałego albo zasiłku okresowego o charakterze innym niż jednorazowe ani nie jest uprawniona do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych), jest uprawniona do powyższych świadczeń, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 2419,33 zł ,

, osobie, która pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń od 01 marca 2024 roku wynosi więcej niż 1919,33 zł, a nie przekracza 2419,33 zł,świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać w wysokości niższej niż 500 zł; zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” będzie to różnicamiędzy kwotą 2419,33 zł i łączną kwotą przysługujących tej osobie świadczeń, [o katalogu świadczeń wliczanych i niewliczanych do progu piszemy poniżej]

ma polskie obywatelstwo , prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jest obywatelemjednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub ma zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jest obywatelem państwa spoza UE albo EFTA),

, prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jest obywatelemjednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub ma zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jest obywatelem państwa spoza UE albo EFTA), zamieszkuje w Polsce.

Jakie świadczenia mają wpływ na wysokość przyznanego świadczenia uzupełniającego?

Na stronie ZUS znajduje się wykaz świadczeń finansowanych ze środków publicznych, jakie wpływają na prawo i wysokość świadczenia uzupełniającego. Wśród nich wymienione są różne rodzaje zasiłków, emerytur, rent, stypendiów, świadczeń czy dofinansowań wypłacanych przez ZUS, KRUS, czy inne jednostki publiczne.

Ważne Ważne! Na wysokość przyznanego świadczenia wspierającego wpływ mają także świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe, czy dodatek mieszkaniowy. Do miesięcznego dochodu doliczane są również zagraniczne renty i emerytury pobierane przez osobę, która występuje o świadczenie wspierające.

Do wyliczenia progu dochodowego do świadczenia wspierającego 500+ nie wlicza się między innymi zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku dla sieroty zupełnej, ryczałtu energetycznego czy świadczeń o charakterze jednorazowym, np. zasiłku pogrzebowego. Osobom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia nie dolicza się również świadczenia wspierającego oraz renty rodzinnej przyznanej po zmarłym rodzicu.

Komu nie przysługuje świadczenie uzupełniające 500+?

Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która:

jest tymczasowo aresztowana,

odbywa karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Gdzie i jak pobrać wniosek wy przyznanie świadczenia uzupełniającego 500+?

Formularz wniosku o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest dostępny na stronie www.zus.pl. oraz w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS. Tak więc można go pobrać on-line i wydrukować, albo odebrać bezpośrednio w najbliższym oddziale ZUS.

Dokumenty, jakie trzeba dołączyć do wniosku?

Niezdolność do samodzielnej egzystencji potwierdza jeden z poniższych dokumentów:

orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji ,

, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo wydane przed 1 września 1997 roku przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów (nie trzeba go dołączać, jeśli ZUS posiada takie orzeczenie w dokumentacji emerytalno-rentowej),

albo wydane przed 1 września 1997 roku przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów (nie trzeba go dołączać, jeśli ZUS posiada takie orzeczenie w dokumentacji emerytalno-rentowej), orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji ,

, orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji , albo

, albo dokument potwierdzający prawo i wysokość do emerytury lub renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych, jeśli prawo do takich świadczeń przysługuje,

prawomocny wyrok sądu, którym sąd przyznał prawo do dodatku pielęgnacyjnego.

Gdzie i jak złożyć wniosek o świadczenie 500+ dla osób z niepełnosprawnościami?

Wniosek można złożyć:

osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS, pisemnie lub ustnie do protokołu sporządzanego przez pracownika oddziału ZUS ,

lub w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS, do protokołu sporządzanego przez , za pośrednictwem operatora pocztowego, np. listem poleconym.

Dodatkowe dokumenty, jakie trzeba złożyć do wniosku o świadczenie uzupełniające 500+

Jeżeli osoba z niepełnosprawnościami nie posiada orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji albo upłynął okres, na który zostało ono wydane, do wniosku należy dołączyć:

zaświadczenie OL-9 o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniemwniosku,

posiadaną dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej,

posiadane orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenie o niepełnosprawności lub dokumenty poświadczające stan zdrowia osoby z niepełnosprawnościami występującej o przyznanie świadczenia można składać we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale ZUS na maksimum 30 dni przed spełnieniem warunków wymaganych do przyznania świadczenia. Świadczenie zostanie przyznane od miesiąca, w którym zostaną spełnione wymagane warunki, ale nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszony zostanie wniosek o to świadczenie.

Kto może pomóc w załatwianiu formalności związanych z przyznaniem świadczenia uzupełniającego 500+?

Przy załatwianiu formalności można skorzystać z pomocy pracowników ZUS:

w Centrum Obsługi Telefoniczne pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora)

za pośrednictwem e-maila: cot@zus.pl

przez czat na stronie www.zus.pl - konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.– pt. w godz. 7.00–18.00

w najbliższym oddziale ZUS

lub uzyskać informację na stronie internetowej www.zus.pl.

Ile czeka się na decyzję ZUS?

Po analizie wniosku i załączonych dokumentów oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ZUS wyda decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej sprawy niezbędnej do wydania decyzji. Taką sprawą może być oczekiwanie na uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Czy można się odwołać od decyzji ZUS?

Jeśli wnioskodawca lub jego pełnomocnik nie zgadza się z decyzją ZUS w sprawie świadczenia uzupełniającego, może odwołać się od tej decyzji. Takie odwołanie należy wnieść w sądzie okręgowym, w wydziale sądu pracy i ubezpieczeń społecznych właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Możesz to zrobić również za pośrednictwem ZUS w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Po tym terminie decyzja stanie się prawomocna i zaskarżenie jej nie będzie już możliwe

Odwołanie od decyzji ZUS można złożyć na piśmie, zgłosić ustnie do protokołu w placówce ZUS albo wysłać pocztą. Można także złożyć je drogą elektroniczną przez PUE ZUS. Służy do tego formularz POG. Złożenie odwołania i postępowanie przed sądem są wolne od opłat.