Zarówno dodatek pielęgnacyjny, jak i zasiłek pielęgnacyjny są świadczeniami pieniężnymi, ale wypłacanymi przez różne instytucje. Dodatek przyznaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Natomiast zasiłek pielęgnacyjny wypłaca urząd miasta lub gminy.

ZUS przyzna dodatek pielęgnacyjny osobie, która:

jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji

ukończyła 75 lat.

ZUS przyznaje dodatek pielęgnacyjny na wniosek. Oznacza to, że osoba ze stwierdzoną w orzeczeniu przez lekarza orzecznika ZUS (komisję lekarską ZUS) całkowitą niezdolnością do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (lub jej pełnomocnik) musi sama o niego wystąpić do ZUS. Służy do tego OL-9, który wypełnia lekarz prowadzący, np. w ZOZ-ie.

Ważne Ważne! Zaświadczenia o stanie zdrowia wnioskodawcy na druku OL-9 należy złożyć w odpowiedniej placówce ZUS nie później niż miesiąc od dnia wystawienia tego dokumentu przez lekarza. Druk OL-9 można pobrać ze strony ZUS.

Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, otrzymują z urzędu prawo do dodatku pielęgnacyjnego. Dlatego nie muszą składać żadnych zaświadczeń o stanie zdrowia. To świadczenie będzie wypłacane co miesiąc wraz z emeryturą.

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu.

Dla kogo zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

dziecku z orzeczoną niepełnosprawnością

osobie z niepełnosprawnością, która ukończyła 16 lat, jeżeli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

osobie z niepełnosprawnością, która ukończyła 16 lat, która ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia

osobie, która ukończyła 75 lat.

Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego

osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie

jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jak otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Również zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na wniosek osoby, która występuje o ustalenie prawa do niego. Taki dokument składa się w:

urzędzie gminy lub miasta, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania,

ośrodku pomocy społecznej,

innej jednostce, która zajmuje się realizacją świadczeń rodzinnych.

Dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku

Do wypełnionego formularza wniosku należy dołączyć:

skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;

orzeczenie o niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty jej powstania;

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoby, które ukończyły 75 lat, nie muszą dołączać tych dokumentów.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny można też złożyć przez internet, przez rządowy portal Emp@tia.

Ile wynosi dodatek i zasiłek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny wynosi 330, 07 zł, a wysokość zasiłku pielęgnacyjnego to 215,84 zł miesięcznie.