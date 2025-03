Zgodnie z ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728), każda osoba posiadająca odbiornik radiowy lub telewizyjny zobowiązana jest do jego zarejestrowania i regularnego opłacania abonamentu RTV. Obowiązek ten dotyczy zarówno osób pracujących, jak i seniorów – chyba że przysługuje im ustawowe zwolnienie. W praktyce jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że samo osiągnięcie wieku emerytalnego nie zwalnia automatycznie z obowiązku opłat.

Zwolnienie z abonamentu RTV dla osób powyżej 60. roku życia

Jedną z grup zwolnionych z opłat za abonament RTV są seniorzy powyżej 60. roku życia, którzy mają ustalone prawo do emerytury, ale wysokość tego świadczenia nie przekracza 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni. W 2024 roku przeciętne średnie wynagrodzenie wynosiło 8181,72 zł, co oznacza, że zwolnieni z opłat za abonament RTV są emeryci, których wysokość świadczenia nie przekracza 4090,86 zł. Warto zaznaczyć, że nowy limit obowiązuje od kilku tygodni, wcześniej był niższy i wynosił 3577,74 zł.

Osobom, którym zwolnienie za abonament RTV przysługuje z powodu zbyt niskiego świadczenia, zobowiązane są udać się do dowolnej placówki pocztowej z dowodem osobistym oraz decyzją ZUS bądź KRUS o wysokości emerytury w danym roku.

Czy renta rodzinna zwalnia z abonamentu RTV?

Co zatem w przypadku wdów i wdowców, którzy zrezygnowali ze swojej niskiej emerytury na rzecz renty rodzinnej po zmarłym? Tu sprawa się komplikuje, bo choć dana osoba formalnie posiada prawo do emerytury, faktycznie pobiera wyższą rentę rodzinną. Problem w tym, że renta rodzinna nie została uwzględniona w wykazie świadczeń, które dają prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania abonamentu RTV.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała, iż nawet osoba, która miała ustalone prawo do emerytury, ale pobierała rentę rodzinną po zmarłym małżonku, nie może zostać zwolniona z opłat abonamentowych. Osoba taka musi bowiem przedstawić Poczcie Polskiej także aktualną wysokość swojej emerytury. Zdaniem krajowej rady nie jest jasne, czy osoba, która ma ustalone prawo do emerytury, ale pobiera rentę rodzinną, jest w stanie wykazać aktualną wysokość emerytury - czytamy w odpowiedzi ministra kultury i dziedzictwa narodowego na zapytanie nr 4949 w sprawie jednoznacznej interpretacji przepisów dotyczących zwolnienia z opłaty za abonament RTV osób z prawem do emerytury, pobierających rentę rodzinną.

Pobierający rentę rodzinną mogą dostać wezwanie do zapłaty za abonament za 5 lat wstecz

Powyższa interpretacja oznacza, że wdowiec lub wdowa, którzy mają zarejestrowany odbiornik radiowy lub telewizyjny, a nie płacą abonamentu, mogą otrzymać wezwanie do zapłaty za pięć lat wstecz według stawek ustalonych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

Stawki opłat za abonament RTV (radio i telewizja) w latach 2020-2025

Rok Opłata za 1 miesiąc Opłata za 12 miesięcy 2025 27,30 zł 327,60 zł 2024 27,30 zł 327,60 zł 2023 27,30 zł 327,60 zł 2022 24,50 zł 294 zł 2021 24,50 zł 294 zł 2020 22,70 zł 272,40 zł

Łączna suma zaległego abonamentu RTV za 5 lat

Zakładając, że okres pięciu lat wstecz obejmuje pełne lata 2020-2024, łączna suma zaległego abonamentu RTV wyniesie 1515,60 zł według rachunku:

327,60 zł (za rok 2024) + 327,60 zł (za rok 2023) + 294 zł (za rok 2022) + 294 zł (za rok 2021) + 272,40 zł (za rok 2020) = 1515,60 zł

Kwota ta może trochę się różnić, jeśli w naliczeniu zaległego abonamentu RTV zostaną uwzględnione miesiące 2025 roku.

Czy urząd skarbowy może zająć wynagrodzenie za abonament RTV?

Jeśli zaległości z tytułu abonamentu RTV nie zostaną uregulowane dobrowolnie, urząd skarbowy może rozpocząć postępowanie egzekucyjne, obejmujące m.in.:

wynagrodzenie za pracę,

emeryturę,

rentę,

konto bankowe,

zwrot nadpłaconego podatku.

Zajęcia dokonywane są na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez Pocztę Polską, który przekazywany jest do urzędu skarbowego. Potrącenia odbywają się automatycznie, bez konieczności wyrażenia zgody przez osobę zadłużoną. W przypadku świadczeń z ZUS, takich jak emerytury czy renty, potrącona kwota zależy od aktualnych przepisów dotyczących kwoty wolnej od zajęcia.

Czy wdowia renta będzie uprawniać do zwolnienia z abonamentu RTV?

Wdowia renta nie jest uwzględniona w wykazie świadczeń, które dają prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania abonamentu RTV. Co więcej, może się przyczynić do utraty prawa do tego zwolnienia. Nowe przepisy umożliwiają jednoczesne pobieranie własnej emerytury oraz części świadczenia po zmarłym małżonku. Jedno ze świadczeń będzie wypłacane w pełnej wysokości, natomiast drugie – w wysokości 15%. Jeśli wdowa lub wdowiec korzysta obecnie ze zwolnienia z obowiązku opłacania abonamentu RTV ze względu na niską emeryturę (nieprzekraczającą 4090,86 zł), a po dodaniu dodatku wdowiego przekroczy ten limit, straci prawo do zwolnienia.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Oprócz osób po 60. roku życia które mają ustalone prawo do emerytury i wysokość tego świadczenia nie przekracza 4090,86 zł, z opłaty za abonament RTV zwolnione są również: