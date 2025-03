Podstawą prawną przyznawania emerytury olimpijskiej jest ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857). Ustawa ta reguluje zasady przyznawania świadczenia pieniężnego sportowcom, którzy przynieśli Polsce chlubę podczas igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich, zawodów „Przyjaźń 84” bądź igrzysk głuchych. To forma uznania za wkład sportowców w promocję Polski na arenie międzynarodowej.

Reklama

Emerytura olimpijska – co to jest i ile wynosi?

Emerytura olimpijska to świadczenie pieniężne, które jest wypłacane comiesięcznie przez przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, na wniosek uprawnionego sportowca, po spełnieniu przez niego kilku warunków. Świadczenie przysługuje medalistom wyżej wspomnianych imprez sportowych po ukończeniu 40. roku życia. Co ważne, jeśli osobie upoważnionej do pobierania emerytury olimpijskiej przysługuje także inne świadczenie, musi ona dokonać wyboru, na które ze świadczeń się decyduje. Niemożliwe jest pobieranie ich obu jednocześnie.

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie świadczenie przysługujące w danym roku budżetowym ustala się na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa, przy uwzględnieniu mnożnika kwoty bazowej w wysokości 1,8.

Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało „Fakt”, że emerytura olimpijska w 2025 roku wynosi 4967,95 zł. Warto dodać, że emerytura olimpijska jest zwolniona z podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Komu przysługuje prawo do emerytury olimpijskiej?

O prawo do emerytury olimpijskiej mogą ubiegać się osoby, które:

zdobyły przynajmniej jeden medal (indywidualny bądź drużynowy) na igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, zawodach „Przyjaźń 84” lub igrzyskach głuchych;

ukończyły 40. rok życia;

mają obywatelstwo polskie;

nie są sportowcami uprawiającymi aktywnie i profesjonalnie sport;

nie są skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

nie są karane za doping w sporcie jednokrotnie – na więcej niż 24 miesiące – lub wielokrotnie – niezależnie od długości dyskwalifikacji.

Nowością w 2025 roku ma być rozszerzenie uprawnień. Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło planowaną zmianę w ustawie, w myśl której emerytura olimpijska przysługiwać będzie również dzieciom olimpijczyków w przypadku śmierci rodzica uprawnionego do świadczenia. Do tej pory w przypadku śmierci sportowca świadczenie nie przechodziło na rodzinę.

Jak złożyć wniosek o emeryturę olimpijską?

Aby uzyskać prawo do świadczenia, należy dostarczyć do Ministerstwa Sportu i Turystyki odpowiednie dokumenty wymagane w procesie ubiegania się o emeryturę olimpijską: