"[Zakładamy], że ceny i wolumeny sprzedawanych przez Śnieżkę produktów nie będą podlegały negatywnym trendom mogącym wynikać z pandemii. Zakładamy duży popyt na farby dekoracyjne, wynikający z rosnącego zainteresowania dekoracją wnętrz w związku ze spędzaniem większej ilości czasu w domu, a także większy udział sprzedaży internetowej, co powinno okazać się pozytywne dla Śnieżki. Wierzymy, że w okresie pandemii Śnieżka umocni swoją pozycję konkurencyjną dzięki tendencji klientów do sięgania po produkty znanych polskich marek, szeroko dostępnych w sklepach. Ponadto Śnieżka powinna skorzystać z okazji do negocjacji ceny bieli tytanowej, która w ostatnim czasie znajduje się pod presją" - czytamy w raporcie.



"Uważamy, że dzięki doświadczeniu na rynkach zagranicznych Śnieżka będzie w stanie osiągnąć zakładane synergie po stronie kosztowej z Poli-Farbe szybciej niż początkowo zakładano, a marża EBITDA Śnieżki powróci do poziomu 17% w 2022 roku. W późniejszych latach zakładamy jej dalszy stopniowy wzrost do 19% po ekspansji na rynki Europy Południowo-Wschodniej. Kończący się program inwestycyjny Śnieżki obejmuje budowę nowego centrum logistycznego, transformację cyfrową oraz automatyzację i rozbudowę linii produkcyjnych w Lubzinie i Pustkowie, co korzystnie wpłynie na efektywność produkcji. Tym samym prognozujemy EBITDA spółki na poziomie 113,5 mln zł, 120,6 mln zł i 131,8 mln zł odpowiednio w 2020, 2021 i w 2022 roku wobec 106,8 mln zł w 2019 roku" - napisali także analitycy.



Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. W 2019 r. miała 717 mln zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)