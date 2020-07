Zysk operacyjny wyniósł 2,99 mln zł wobec 14 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,56 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 19,15 mln zł rok wcześniej.



"Grupa w I kwartale 2020 roku poprawiła swoją sytuacje finansową i operacyjną, co można zaobserwować we wskaźnikach dochodowości oraz rentowności. Grupa poprawiła rentowność EBITDA z 6,2% (wynik skorygowany o zdarzenia jednorazowe) w pierwszym kwartale 2019 roku do 17,9% w 2020 roku. Dzięki umowie restrukturyzacyjnej i w konsekwencji odbudowie częściowo kapitału pracującego, sprzedaż w okresie styczeń - marzec 2020 roku była zdecydowanie wyższa niż w analogicznym okresie lat ubiegłych i wyniosła ponad 39 mln zł w porównaniu do 19 mln zł w analogicznym okresie w roku 2019. Osiągnięty, dodatni wynik netto pierwszego kwartału jest istotnie wyższy w porównaniu do analogicznych okresów lat poprzednich, gdzie grupa odnotowywała ujemne wyniki. W I kwartale 2020 roku grupa wypracowała EBITDA równą 7,1 mln zł i jest wyższa o 5,9 mln zł (analizując dane skorygowane o wynik zdarzeń jednorazowych) w ujęcie rok do roku. Wszystkie działania, które grupa prowadziła w 2019 oraz kontynuuje w bieżącym roku prowadzą do zwiększenia rentowności operacyjnej przedsiębiorstwa i do stabilizacji finansowej w długim okresie" - czytamy w raporcie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 4,26 mln zł wobec 16,2 mln zł zysku rok wcześniej.



Libet jest jednym z największych polskich producentów betonowych elementów aranżacji otoczenia. Obok kostek brukowych i płyt tarasowych jej portfolio obejmuje m.in. liczne propozycje materiałów do realizacji obrzeży, ogrodzeń, schodów czy elementów małej architektury ogrodowej, a także oświetlenie zewnętrzne, chemię budowlaną czy akcesoria i narzędzia montażowe. Od 2011 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2019 r. miała 200 mln zł skonsolidowanych przychodów.



