Zysk operacyjny wyniósł 98,46 mln zł wobec 130,84 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 842,18 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 1 729,16 mln zł rok wcześniej.



"Pomimo dużej niepewności w otoczeniu oraz spadku sprzedaży w kanale gastronomii związanej z epidemią zwiększyliśmy przychody ze sprzedaży. Przyczyniło się do tego przede wszystkim utrzymanie wzrostu sprzedaży w segmencie premium oraz dynamiczny wzrost marki Namysłów. Nasze przychody rosły jednak wolniej niż koszty. W szczególności wzrosły koszty opakowań, co wynika z większego zainteresowania konsumentów piwem w opakowaniach jednorazowych i spadku butelki zwrotnej. W pierwszym półroczu ponieśliśmy także większe inwestycje w drogę do rynku w tradycyjnym kanale sprzedaży. W efekcie przełożyło się to negatywnie na poziom zysku operacyjnego. Ponadto spadek wartości złotówki negatywnie wpłynął na koszty działalności, co w znacznym stopniu przyczyniło się do spadku zysku netto. Kluczowe dla wyników spółki miesiące jednak przed nami i jesteśmy dobrze przygotowani, aby je jak najlepiej wykorzystać" - powiedział prezes Grupy ŻywiecFrancois-Xavier Mahot, cytowany w sprawozdaniu.



"Globalna epidemia koronawirusa spowodowała czasowe ograniczenie sprzedaży piwa w kanale gastronomii. W pierwszym półroczu 2020 roku sprzedaż piwa w keg z wyłączeniem piw Browaru Namysłów wyniosła 90 tys. hl w porównaniu do 203 tys. hl w analogicznym okresie roku poprzedniego, przy czym w 2019 roku sprzedaż piwa w keg z wyłączeniem piw Browaru Namysłów stanowiła jedynie 4% całego wolumenu Grupy Żywiec" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 59,84 mln zł wobec 96,02 mln zł zysku rok wcześniej.



Średnie zatrudnienie w Grupie Żywiec S.A. na koniec czerwca 2020 roku wynosiło 1 299 osób, natomiast na koniec czerwca 2019 roku 1 115 osób, podano także.



Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. W 2018 roku grupa sprzedała 11,3 mln hektolitrów piwa warzonego w pięciu browarach, tj. w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu, Browarze Zamkowym Cieszyn, Elblągu, Leżajsku, Warce. Od 2019 roku do grupy należą także browary w Braniewie i Namysłowie. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.



