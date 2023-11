CEZ podwyższył prognozę EBITDA na cały 2023 rok do 115-120 mld CZK z wcześniejszych 105-115 mld CZK (prognoza z 10 sierpnia), podała spółka. Prognoza skorygowanego zysku netto pozostała na poziomie 33-37 mld CZK.

"Główne przyczyny korekty prognozy EBITDA w porównaniu do prognozy z 10 sierpnia (wzrost o 3 do 4 mld CZK) to: wyższy wkład podsegmentu handel; lepsze wyniki finansowe segmentów sprzedaży i dystrybucji; wyższa dostępność obiektów jądrowych" - czytamy w prezentacji do wyników finansowych.

"Ponadto, wyższy podatek od zysków nadzwyczajnych ma wpływ na poziom zysku netto w porównaniu z prognozą z 10 sierpnia ze względu na różnicę między podstawą opodatkowania (w ramach CAS), a dochodem przed opodatkowaniem (zgodnie z IFRS)" - podano.

Spółka podała, że w I-III kw. 2023 r. miała 29,76 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 52,34 mln CZK zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 246,47 mln CZK w porównaniu z 211,06 mln CZK rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 95,01 mln CZK wobec 89,28 mln CZK zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

