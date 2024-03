Plan CEZ zakłada, że grupa wypracuje 25-30 mld CZK skorygowanego zysku netto oraz 115-120 mld CZK zysku EBITDA w 2024 roku, podała spółka.

Wśród założeń do tej prognozy, znalazły się: produkcja od 41 do 42 TWh energii elektrycznej w Czechach, średnia zrealizowana cena energii w Czechach od 130 do 135 euro/MWh, przyspieszenie deprecjacji elektrowni zasilanej węglem oraz podatek od nadmiarowych zysków na poziomie 20-30 mld CZK, podała spółka w prezentacji wyników za 2023 rok.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)