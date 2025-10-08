"Pomimo solidnego ożywienia od początku 2024 r. wycena CD Projekt nadal wydaje nam się atrakcyjna, zwłaszcza w świetle nowych czynników, które mogą pojawić się w kolejnych kwartałach. Według plotek rynkowych gra "Wiedźmin 3" może otrzymać trzecie rozszerzenie z nową fabułą, w której gracz przejdzie od Geralta do Ciri jako nowej bohaterki w grze "Wiedźmin 4", której premiera jest przez nas przewidywana na 2027 r." - podano w raporcie analitycznym BM Pekao datowanym na 26 września 2025, cytowanym przez Strefę Inwestorów.

Chociaż plany te nie zostały potwierdzone, kierownictwo CD Projekt poinformowało, że ma w przygotowaniu nieogłoszony projekt i wierzy, że może osiągnąć cel programu motywacyjnego o wartości 2 mld zł na lata 2023-2026, zaznaczono w raporcie.

Rynek może zareagować pozytywnie

"Ze względu na całkowity brak szczegółów nie uwzględniliśmy tego rozszerzenia w modelu. Niemniej jednak, jeśli zostanie ono wydane, może to wymagać istotnej korekty naszych prognoz finansowych (ze względu na potencjał trzeciego rozszerzenia) i może zachęcić rynek do zwiększenia założeń dotyczących sprzedaży nadchodzącego "Wiedźmina 4". W związku z tym może to doprowadzić do znaczącej pozytywnej reakcji rynku" - ocenił autor raportu.