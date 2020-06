„Na dzisiejszej sesji doszło do niewielkich zmian indeksów, choć moją uwagę zwróciło gorsze zachowanie spółek małych w porównaniu z indeksami większych firm. W ostatnim czasie sWIG80 był najmocniejszym z głównych indeksów, być może przyszedł czas na realizację zysków” – powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities Sobiesław Kozłowski.

WIG20 zyskał 0,6 proc. do 1.769,47 pkt., WIG zwyżkował 0,5 proc. do 49.972,05 pkt., mWIG40 poszedł w górę 0,6 proc. do 3.524,90 pkt., a sWIG80, jako jedyny, spadł 0,3 proc. do 13.573,36 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 758 mln zł, z czego 570 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 od początku notowań oscylował wokół piątkowego zamknięcia – w ciągu sesji siedmiokrotnie przekraczał ten poziom. Przed godz. 16, w ślad z wzrostami na rynku amerykańskich, WIG20 ostatecznie ruszył w górę, kończąc dzień na plusie.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA przeważały wzrosty. Wyjątkiem okazały się akcje rosyjskie, indeks RTS stracił 0,5 proc.

9 z 15 indeksów sektorowych wzrosło.

10 z 20 spółek WIG20 zwyżkowało.

Lotos poszedł w górę 4,2 proc. do 59,0 zł przy obrotach ok. 40 mln zł.

„Na kurs Lotosu mogły mieć wpływ doniesienia Reutersa, że do połowy lipca dojdzie do rozstrzygnięcia w sprawie integracji kapitałowej z PKN Orlen, a tak zwykle bywa, że kurs spółki przejmowanej korzysta na tego typu operacji” – ocenił ekspert.

KGHM wzrósł 2,0 proc. do 90,46 zł.

Notowania kontraktów na miedź na giełdzie metali LME w Londynie przebiły 6.000 USD za tonę i były najwyżej od stycznia. Wpływ na to mogły mieć doniesienia o wstrzymaniu prac w dużych ośrodkach przetwórstwa miedzi w Chile oraz sytuacja epidemiologiczna w tamtejszych kopalniach.

Na szerokim rynku rosły akcje spółek powiązanych z Leszkiem Czarneckim. Getin Holding zyskał 33,7 proc. do 1,35 zł. Idea Bank poszedł w górę 32,5 proc. do 2,65 zł - był to ostatni kurs transakcyjny banku z godz. 14.28, później notowania zostały zawieszone.

Idea Bank poinformował, że zawarł z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich oraz Idea Getin Leasing niewiążące porozumienie dotyczące sprzedaży 65 proc. akcji Idea Money. Bank oszacował pozytywny wpływ transakcji na maksymalnie 300 mln zł.

Mocno straciły akcje 11 bit studios (-10,6 proc. do 540 zł) przy wysokich obrotach na poziomie ok. 33 mln zł.

„Kurs gamingowej spółki tracił od początku notowań, lecz spadki te przyspieszyły przed południem, kiedy zarząd firmy miał telekonferencję z inwestorami. Rynek oczekiwał, że dojdzie do zapowiedzi terminu gry Projekt 8. Tak się jednak nie stało. Inwestorzy mogli to odczytać jako zapowiedź opóźnienia i być może zakładają teraz, że gra pojawi się dopiero w 2022 roku, czyli rok później wobec oczekiwań” – wyjaśnił Sobiesław Kozłowski.

Zniżkował też Rainbow Tours (-5,8 proc. do 19,6 zł).

Rainbow Tours podał, że w wynikach za 2019 rok utworzy odpisy aktualizacyjne na poziomie skonsolidowanym w wysokości ok. 9,3 mln zł i inne korekty obciążające wynik w wysokości ok. 3,9 mln zł.

Członek zarządu Maciej Szczechura poinformował PAP Biznes, że spółka wznawia działalność i od lipca rusza z wyjazdami zagranicznymi. Ocenia, że będzie dobrze, jeśli w lipcu zrealizuje 30 proc. ubiegłorocznego ruchu.

