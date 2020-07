"'Saboteur SiO' jest nowo powstałą trzecią częścią kultowej serii 'Saboteur' znanej z lat 80. W ramach współpracy nawiązanej w 2018 roku z autorem zdecydowaliśmy się na wydanie remasterowanych wersji oryginalnych gier, a dokładnie 'Saboteur!', 'Saboteur II: Avenging Angel' oraz 'Saboteur SiO'. Widzimy duży potencjał sprzedażowy trzeciej części" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej SimFabric Emil Leszczynski, cytowany w komunikacie.



"Saboteur" to przygodowa gra akcji - retro skradanka stworzona przez Clive'a Townsenda i wydana przez Durell Software w 1985 roku dla kilku 8-bitowych formatów komputerów domowych. Tytuły "Saboteur!" i "Saboteur II: Avenging Angel" sprzedały się na konsolach nowej generacji w nakładzie ponad 100 tys. sztuk, wskazano również.



"Rozmowy na temat współpracy z Clive'em Townsendem rozpoczęliśmy dwa lata temu na targach Pixel Heaven. Bardzo cieszymy się, że już niebawem będziemy mieli okazję zaprezentować zremasterowaną wersję klasycznego przeboju retro, jakim jest 'Sabotażysta'. Mamy nadzieję, że przypadnie ona do gustu szerokiemu gronu tego gatunku" - podsumowała prezes SimFabric Julia Leszczyńska.



SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W kwietniu 2020 r. spółka debiutowała na NewConnect.



(ISBnews)